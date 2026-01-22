Na Trumpovoj 'crnoj listi' završio i čovjek koji je htio ukrotiti tech gigante: Evo čime mu se zamjerio

Administracija Donalda Trumpa uvela je sankcije Thierryju Bretonu, bivšem europskom povjereniku za unutarnje tržište i jednom od ključnih arhitekata europskog digitalnog zakonodavstva, a sam Breton poručuje da te mjere smatra neopravdanima i temeljenima na pogrešnom shvaćanju europskog pristupa slobodi govora

U intervjuu za Politico Breton je rekao da je američka zabrana putovanja 'neutemeljena' te da bi je Washington trebao povući. Naglasio je pritom da je izrazito proamerički nastrojen i da tu odluku ne doživljava osobno, već kao problem koji se tiče Europske unije u cjelini. Sankcije su uvedene krajem prosinca protiv pet europskih državljana uključenih u regulaciju govora mržnje na internetu. Washington ih vidi kao dio, kako tvrdi, nepravednih pokušaja reguliranja američkih tehnoloških kompanija i društvenih mreža. Breton se našao na popisu jer je kao europski povjerenik imao ključnu ulogu u donošenju i provedbi Akta o digitalnim uslugama (DSA), zakonodavnog okvira kojim EU nameće stroža pravila velikim internetskim platformama s ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog prostora, zaštite temeljnih prava korisnika, suzbijanja nezakonitog sadržaja i širenja dezinformacija te povećanja transparentnosti i odgovornosti platformi. Među njima je i platforma X Elona Muska, a EU ju je kaznio sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o moderiranju sadržaja.

Mjera je neuobičajena jer SAD dosad nije posezao za sankcioniranjem pojedinih europskih dužnosnika, čak ni u razdobljima snažnih transatlantskih napetosti. Breton upozorava da se time politika Europske komisije neopravdano svodi na pojedinca, čime se dovodi u pitanje institucionalna neovisnost Bruxellesa. 'Postoji ozbiljno nerazumijevanje', rekao je Breton, odbacujući tvrdnje da DSA ima izvanteritorijalni doseg ili da omogućuje kazneni progon pojedinaca. 'Neki misle da možemo zatvarati ljude ili jednostavno ugasiti platforme. To nije točno. Takve mjere moguće su tek nakon dugog pravnog postupka i isključivo odlukom suda.' 'Ako u SAD-u slavite Hitlera, zaštićeni ste Prvim amandmanom' Breton ističe da se temeljni problem nalazi u različitim povijesnim iskustvima Europe i SAD-a. Dok američki Prvi amandman snažno štiti slobodu govora, europske zemlje zbog iskustava s fašizmom i terorizmom dopuštaju zakonska ograničenja određenih oblika govora. 'Ako u SAD-u slavite Hitlera, zaštićeni ste Prvim amandmanom. U mnogim europskim zemljama to je kazneno djelo upravo zbog naše povijesti', rekao je. Događa se to uslijed najdublje transatlantske krize u desetljećima, pogoršane Trumpovim ranijim prijetnjama oko Grenlanda i otvorenim kritikama europskih digitalnih regulacija. Upravo su ta pravila jedna od glavnih točaka prijepora za američku administraciju i krugove bliske pokretu MAGA, a koji europske zakone često nazivaju 'cenzurom'. Iako je bio jedan od najvidljivijih lica europske digitalne politike, Breton naglašava da nije djelovao sam. Na zakonima su, podsjeća, radili cijela Europska komisija i drugi povjerenici, uključujući Margrethe Vestager. Unatoč tome, sankcije su pogodile isključivo njega, što u Bruxellesu dodatno izaziva zabrinutost.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







+6 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO