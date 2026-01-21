Bezos ulazi u otvoreni rat s Muskom: Blue Origin postavlja više od 5 tisuća satelita u svemir

Postavljanje satelita planirano je za posljednje tromjesečje 2027., priopćio je Blue Origin, dodajući da je mreža dizajnirana za "brzine prijenosa podataka do šest terabita u sekundi bilo gdje na Zemlji".

Ta je brzina ekstremna u kontekstu potrošačkih standarda i učinila bi mrežu ključnom za velike vladine podatkovne programe. Blue Origin je izvijestio da je mreža namijenjena za maksimalno 100.000 korisnika.