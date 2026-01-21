konkurencija starlinku

Bezos ulazi u otvoreni rat s Muskom: Blue Origin postavlja više od 5 tisuća satelita u svemir

M. Šu./Hina

21.01.2026 u 22:40

Jeff Bezos
Jeff Bezos Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DI MARCO
Bionic
Reading

Svemirska tvrtka Blue Origin milijardera Jeffa Bezosa u srijedu je objavila plan za postavljanje 5.408 satelita u svemir za komunikacijsku mrežu TeraWave koja će služiti podatkovnim centrima, vladama i tvrtkama, ulazeći tako u tržište kojim dominira SpaceX Elona Muska.

Postavljanje satelita planirano je za posljednje tromjesečje 2027., priopćio je Blue Origin, dodajući da je mreža dizajnirana za "brzine prijenosa podataka do šest terabita u sekundi bilo gdje na Zemlji".

Ta je brzina ekstremna u kontekstu potrošačkih standarda i učinila bi mrežu ključnom za velike vladine podatkovne programe. Blue Origin je izvijestio da je mreža namijenjena za maksimalno 100.000 korisnika.

Osnivanje komunikacijske mreže TeraWave dolazi u vrijeme navale svemirske industrije da izgradi podatkovne centre koji mogu zadovoljiti rastuću potražnju za obradom podataka umjetnom inteligencijom, što na Zemlji zahtijeva ogromnu količinu energije i resursa.

Planirana mreža uključuje još jednu satelitsku konstelaciju povezanu s Bezosom, koja je u ranoj fazi implementacije mreže Leo, a koja uključuje 3.200 satelita koji će pružati internet korisnicima i tvrtkama.

Muskova Starlink mreža, koja broji oko 10.000 satelita, najdalje je napredovala u globalnom nastojanju postavljanja internetske infrastrukture u svemiru, gdje rojevi satelita u niskoj orbiti omogućuju veću sigurnost i veće brzine veze u odnosu na tradicionalne, pojedinačne satelite na višim orbitama.

tportal
