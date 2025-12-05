EU kaznio Muskov X sa 120 milijuna eura, rastu napetosti između Bruxellesa i Washingtona

Regulatori dodaju i da X nema dovoljno transparentnu arhivu oglasa te da ne daje istraživačima propisan pristup javnim podacima. Kazna se odnosi samo na dio istrage pokrenute prije gotovo dvije godine; prve otvorene prema DSA-u. Glavni dijelovi postupka, uključujući nadzor širenja ilegalnog sadržaja i borbu protiv manipulacije informacijama, još traju.

Komisija je utvrdila da X krši ključne obveze transparentnosti kao 'vrlo velika online platforma' prema DSA-u. Konkretno, dizajn plave kvačice (blue checkmark) ocijenjen je kao 'obmanjujući' jer je njegova funkcija promijenjena iz verifikacije korisnika u plaćenu pogodnost, piše Politico .

Odluka bi mogla dodatno zaoštriti odnose Washingtona i Bruxellesa oko digitalnih pravila. Američki potpredsjednik J.D. Vance odmah je kritizirao kaznu, nazvavši je 'naplatom zato što X odbija sudjelovati u cenzuri' . 'EU bi trebao podupirati slobodu govora, a ne napadati američke kompanije zbog gluposti', napisao je Vance na X-u. Elon Musk mu je kratko zahvalio.

Izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet Henna Virkkunen usporedila je slučaj X-a s TikTokom. Istraga TikTokova oglasnog sučelja zatvorena je bez kazne nakon što je tvrtka pristala prilagoditi dizajn usluge. 'Ne želimo naplaćivati najveće moguće kazne. Želimo da se poštuje zakon. Ako se pridržavate pravila, nema kazne', rekla je Virkkunen.

Prema DSA-u, kazne mogu doseći i do šest posto globalnog godišnjeg prihoda tvrtke. Dok se X-ovi globalni prihodi procjenjuju na nekoliko milijardi dolara, prihodi širih Muskovih kompanija daleko su veći, no Komisija je naglasila da se kazna odnosi isključivo na X.

Virkkunen je poručila da je iznos kazne 'proporcionalan', uzimajući u obzir prirodu kršenja i posljedice za korisnike. Na dodatno pitanje kako je iznos konkretno izračunan, dužnosnici su poručili da 'nije riječ o jednostavnoj ekonomskoj formuli'.

Washington i Bruxelles u sve većem sukobu

Američki dužnosnici već mjesecima tvrde da DSA potiče cenzuru i najavljuju moguće trgovinske mjere. Bruxelles pak ističe da su napori oko regulacije usmjereni isključivo na sigurnost i transparentnost. 'DSA nema nikakve veze s cenzurom; ova odluka tiče se isključivo transparentnosti X-a', rekla je Virkkunen. Glasnogovornica Komisije Paula Pinho dodala je da se s američkim kritikama 'moraju složiti da se ne slažu'.

X nije odgovorio na upit za komentar. Glasnogovornik TikToka Paolo Ganino poručio je: 'Ozbiljno shvaćamo naše obveze prema zakonima EU-a i pozivamo na ravnopravne uvjete za sve. Očekujemo da će se DSA jednako i dosljedno primjenjivati na sve platforme.'