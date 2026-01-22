Era zanatlija: Šef Nvidije otkrio koji će poslovi profitirati od procvata AI-a

'Divno je to što su poslovi povezani s obrtništvom. Imat ćemo vodoinstalatere i električare, građevinare i ljude koji rade s čelikom', rekao je Huang u razgovoru s izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom .

Govoreći na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj, glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da je ovo sjajno vrijeme za majstore jer bum umjetne inteligencije stvara potražnju za fizičkim radom za izgradnju podatkovnih centara.

Huang je opisao procvat umjetne inteligencije kao 'najveću izgradnju infrastrukture u ljudskoj povijesti' koja će stvoriti 'mnogo radnih mjesta'. Utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada vruća je tema u Davosu ove godine, a on već dugo tvrdi da neće masovno ukidati radna mjesta, kao što se neki pribojavaju.

Naveo je radiologiju kao primjer: iako je umjetna inteligencija automatizirala neke od zadataka koje rade radiolozi, broj poslova na terenu zapravo se povećao.

Kum umjetne inteligencije Geoffrey Hinton ranije je također rekao da je fizički rad sigurniji od utjecaja umjetne inteligencije, ali zbog drugog razloga: trebat će više vremena da bi ona postala dovoljno spretnom i vještom za obavljanje više fizičkih poslova.

SAD, kaže Huang, bilježi 'značajan porast' potražnje za fizičkim poslovima koji pomažu u izgradnji infrastrukture umjetne inteligencije, s plaćama koje su se u nekim slučajevima gotovo udvostručile.

'Dakle govorimo o šesteroznamenkastim plaćama za ljude koji grade tvornice čipova ili tvornice računala ili tvornice umjetne inteligencije, gdje imamo velik nedostatak radne snage. Svatko bi trebao moći izvrsno zaraditi. Za to ne morate imati doktorat iz računalnih znanosti', rekao je Huang, a prenosi Business Insider.