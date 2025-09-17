Muskov xAI otpustio stotine radnika, a tim za treniranje Groka sada vodi – 20-godišnji student

Nakon niza otkaza i promjena u vodstvu, upravljanje timom za treniranje Groka, xAI-eva chatbota preuzeo je Diego Pasini, student koji se tvrtki pridružio prije samo osam mjeseci
Prema pisanju Business Insidera, u rujnu su ugašeni Slack računi najmanje devetero viših zaposlenika. Samo nekoliko dana kasnije, 12. rujna, otpušteno je više od 500 ljudi iz tima, a ubrzo zatim još stotinjak. Broj zaposlenih pao je s oko 1.500 na oko 900.
Pasini je 15. rujna održao sastanak sa zaposlenicima i poručio da daljnjih otkaza neće biti, no uskoro su uslijedila nova. Radnicima su potom zakazani individualni razgovori na kojima su morali objašnjavati svoj rad u tvrtki, a prije otkaza Pasini je na Slacku tražio da se usmjere na seriju testova koji bi odlučili o njihovoj budućnosti u xAI-ju.
Tko je Diego Pasini?
Pasini se xAI-u pridružio u siječnju 2025., nakon pobjede na hackathonu u San Franciscu. Prethodno je kratko studirao računalne znanosti i ekonomiju na Sveučilištu Pennsylvania, gdje je trenutačno na 'pauzi'. Bio je i stipendist fonda Contrary, radio na robotskim projektima te 2022. predstavio istraživanje o dronovima na MIT-u.
Njegov uspon u xAI-ju poklopio se s trenutkom kada ga je Elon Musk počeo pratiti na X-u. Na mreži je javno podržao milijardera, napisavši: 'Svaka osoba s pola mozga zna da su sve Elonove kompanije još u povojima.'
Na svojoj osobnoj web stranici, Pasini navodi među interesima računalni vid i Napolena Bonapartea. Njegova profilna slika, koja se koristi na više stranica, uključujući X, LinkedIn i GitHub, izrezana je slika mladog grenadira preuzeta sa slike iz 19. stoljeća koja prikazuje Napoleona kako pregledava svoje trupe.
Pasini se uklapa u obrazac Muskova zapošljavanja mladih ljudi na važne pozicije. U odjelu DOGE (Department of Government Efficiency) radio je i 19-godišnji Edward Coristine, a najmanje pet drugih zaposlenika imalo je između 19 i 24 godine. Silicijska dolina također ima dugu povijest tehnoloških zvijezda koje nisu diplomirale, uključujući Billa Gatesa, Stevea Jobsa i Marka Zuckerberga.
Pasinijevo imenovanje značajno se razlikuje od prethodnog voditelja tima za označavanje podataka, bivšeg Teslina menadžera s više od desetljeća iskustva u Autopilot programu. Dvoje zaposlenika otvoreno je na Slacku dovelo u pitanje Pasinijevu stručnost i brz uspon u tvrtki. Njihovi su računi deaktivirani nekoliko sati kasnije, pokazuju snimke zaslona koje je vidio Business Insider.
Tim je zadužen za označavanje, kategoriziranje i kontekstualizaciju sirovih podataka kako bi Grok mogao bolje 'razumjeti svijet'. To je temeljni posao u razvoju velikih jezičnih modela, ali zahtijeva veliko iskustvo i preciznost. Pasini i xAI nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.