Muskov xAI otpustio stotine radnika, a tim za treniranje Groka sada vodi – 20-godišnji student

Nakon niza otkaza i promjena u vodstvu, upravljanje timom za treniranje Groka, xAI-eva chatbota preuzeo je Diego Pasini, student koji se tvrtki pridružio prije samo osam mjeseci

Prema pisanju Business Insidera, u rujnu su ugašeni Slack računi najmanje devetero viših zaposlenika. Samo nekoliko dana kasnije, 12. rujna, otpušteno je više od 500 ljudi iz tima, a ubrzo zatim još stotinjak. Broj zaposlenih pao je s oko 1.500 na oko 900. Pasini je 15. rujna održao sastanak sa zaposlenicima i poručio da daljnjih otkaza neće biti, no uskoro su uslijedila nova. Radnicima su potom zakazani individualni razgovori na kojima su morali objašnjavati svoj rad u tvrtki, a prije otkaza Pasini je na Slacku tražio da se usmjere na seriju testova koji bi odlučili o njihovoj budućnosti u xAI-ju.

Tko je Diego Pasini? Pasini se xAI-u pridružio u siječnju 2025., nakon pobjede na hackathonu u San Franciscu. Prethodno je kratko studirao računalne znanosti i ekonomiju na Sveučilištu Pennsylvania, gdje je trenutačno na 'pauzi'. Bio je i stipendist fonda Contrary, radio na robotskim projektima te 2022. predstavio istraživanje o dronovima na MIT-u. Njegov uspon u xAI-ju poklopio se s trenutkom kada ga je Elon Musk počeo pratiti na X-u. Na mreži je javno podržao milijardera, napisavši: 'Svaka osoba s pola mozga zna da su sve Elonove kompanije još u povojima.' Na svojoj osobnoj web stranici, Pasini navodi među interesima računalni vid i Napolena Bonapartea. Njegova profilna slika, koja se koristi na više stranica, uključujući X, LinkedIn i GitHub, izrezana je slika mladog grenadira preuzeta sa slike iz 19. stoljeća koja prikazuje Napoleona kako pregledava svoje trupe.

Any person with half a brain knows that all of Elon’s companies are in their infancy. — Diego (@Diego__Pasini) September 2, 2025