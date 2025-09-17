Jaguar i dalje paraliziran zbog hakerskog napada, gube ogroman novac

Obustava proizvodnje produljena je barem do 24. rujna, a mogla bi se protegnuti sve do listopada
Jaguar Land Rover (JLR) je produžio obustavu proizvodnje automobila dok se bori s posljedicama kibernetičkog napada.
Najveći britanski proizvođač automobila objavio je kako će zamrznuti proizvodnju barem do 24. rujna, dok nastavlja istragu o hakerskom napadu otkrivenom ranije ovog mjeseca.
JLR, u vlasništvu indijske grupacije Tata, zaustavio je proizvodnju nakon što je prije nekoliko tjedana otkrio kako su se hakeri infiltrirali njegove sustave.
U međuvremenu su potvrdili kako je napad utjecao na pojedine podatke, iako ne i o kojim je podacima riječ, kao ni jesu li u pitanju kupci, dobavljači ili i jedni i drugi.
Naveli su tek kako će kontaktirati sa svim pogođenima. Troškovi kibernetičkog napada vjerojatno će rasti za JLR, a proizvodnja u tvornicama u Midlandsu i Merseysideu je na čekanju. Pogođeni su i drugi proizvodni pogoni diljem svijeta.
Moguće je kako će proći nekoliko tjedana dok sustavi ne postanu ponovno operativni. Obustava je također utjecala na dobavljače i trgovce za JLR. Neki posluju bez računalnih sustava i baza podataka koje se obično koriste za nabavu rezervnih dijelova za garaže ili registraciju vozila.
Prošli tjedan sindikat Unite upozorio je kako tisuće radnika u lancu opskrbe JLR-a riskira gubitak sredstava za život. Pozvali su vladu na uključivanje s programom podrške.
Radnici poslani kućama
Prekid zbog kibernetičkog napada mogao bi trajati do listopada. Tisućama proizvodnih radnika JLR-a je rečeno kako ne trebaju dolaziti na posao. Izvješća sugeriraju kako je niz dobavljača tvrtke također morao reći svojim zaposlenicima da ostanu kod kuće.
Zbog obustave JLR navodno propušta proizvodnju 1000 automobila dnevno, gubeći 72 milijuna funti dnevno u prodaji. Skupina hakera, povezana s drugim ozbiljnim hakerskim napadima ove godine na trgovce, uključujući Marks & Spencer, preuzela je odgovornost za napad na JLR.
Snimke zaslona, koje navodno prikazuju interne IT sustave JLR-a, objavljene su na kanalu na aplikaciji Telegram koji je kombinirao imena skupina hakera poznatih kao Scattered Spider, Lapsus$ i ShinyHunters. Poremećaj u JLR-u dolazi u trenutku kada se suočava s padom profita usred utjecaja američkih carina i pada prodaje.
Dobit prije oporezivanja pala je za 49 posto na 351 milijun funti u tri mjeseca do lipnja. To je uključivalo razdoblje kada je privremeno zaustavljen izvoz u SAD. Tvrtka se također prošle godine suočila s kritikama zbog rebrendiranja Jaguara.
Očekuje se da će njezini novi električni automobili biti lansirani tek sljedeće godine, piše Guardian.