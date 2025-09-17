Jaguar i dalje paraliziran zbog hakerskog napada, gube ogroman novac

JLR, u vlasništvu indijske grupacije Tata, zaustavio je proizvodnju nakon što je prije nekoliko tjedana otkrio kako su se hakeri infiltrirali njegove sustave.

Najveći britanski proizvođač automobila objavio je kako će zamrznuti proizvodnju barem do 24. rujna , dok nastavlja istragu o hakerskom napadu otkrivenom ranije ovog mjeseca.

U međuvremenu su potvrdili kako je napad utjecao na pojedine podatke, iako ne i o kojim je podacima riječ, kao ni jesu li u pitanju kupci, dobavljači ili i jedni i drugi.

Naveli su tek kako će kontaktirati sa svim pogođenima. Troškovi kibernetičkog napada vjerojatno će rasti za JLR, a proizvodnja u tvornicama u Midlandsu i Merseysideu je na čekanju. Pogođeni su i drugi proizvodni pogoni diljem svijeta.

Moguće je kako će proći nekoliko tjedana dok sustavi ne postanu ponovno operativni. Obustava je također utjecala na dobavljače i trgovce za JLR. Neki posluju bez računalnih sustava i baza podataka koje se obično koriste za nabavu rezervnih dijelova za garaže ili registraciju vozila.

Prošli tjedan sindikat Unite upozorio je kako tisuće radnika u lancu opskrbe JLR-a riskira gubitak sredstava za život. Pozvali su vladu na uključivanje s programom podrške.