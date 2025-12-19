Potpisan ugovor: Američki investitori preuzimaju većinski udio TikToka

Kao dio zajedničkog pothvata, tvrtka je potpisala ugovore s tri glavna investitora: Oracleom, Silver Lakeom i MGX-om sa sjedištem u Abu Dhabiju. Trebala bi biti u potpunosti operativna od 22. siječnja . Prema zakonu o nacionalnoj sigurnosti, koji je američki Vrhovni sud potvrdio u siječnju, kineski ByteDance bio je dužan prodati američko poslovanje TikToka ili se suočiti sa zabranom rada u SAD-u.

Glavni izvršni direktor TikToka Shou Zi Chew rekao je zaposlenicima kako će poslovanje u Sjedinjenim Državama biti obavljano u novom zajedničkom pothvatu. Novi poslovni subjekt se zove TikTok USDS Joint Venture LLC .

U rujnu je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se odobrava predloženi sporazum kojim bi se TikTok održao operativnim u SAD-u ispunjavanjem zahtjeva zakona koji je izvorno potpisao bivši predsjednik Joe Biden.

Chew je napomenuo kako će novo zajedničko ulaganje TikToka biti 'u većinskom vlasništvu američkih investitora, njime će upravljati novi većinski američki upravni odbor od sedam članova, a bit će podložno uvjetima koji štite podatke Amerikanaca i nacionalnu sigurnost SAD-a'.

Američko zajedničko ulaganje bit će 50 posto u vlasništvu konzorcija novih investitora, uključujući Oracle, Silver Lake i MGX, s po 15 posto udjela. Nešto više od 30 posto držat će podružnice određenih postojećih investitora ByteDancea, a gotovo 20 posto zadržat će ByteDance.

Oracle kao 'pouzdani sigurnosni partner'

Nova tvrtka bit će odgovorna za zaštitu američkih podataka, osiguravanje svog algoritma, moderiranje sadržaja i 'softversko jamstvo'.

Osim što je investitor, Oracle će služiti kao 'pouzdani sigurnosni partner', zadužen za reviziju i provjeru usklađenosti s 'dogovorenim uvjetima nacionalne sigurnosti'. Osjetljivi američki podaci bit će pohranjeni u Oracleovim američkim podatkovnim centrima za računalstvo u oblaku.

Novi TikTok entitet također će biti zadužen za ponovno osposobljavanje algoritma za preporuku sadržaja video aplikacije 'na podacima američkih korisnika kako bi se osiguralo da je feed sadržaja bez vanjske manipulacije'. TikTokovi globalni američki subjekti upravljat će globalnom interoperabilnošću proizvoda i određenim komercijalnim aktivnostima, uključujući e-trgovinu, oglašavanje i marketing.

Prema Trumpovoj izvršnoj uredbi iz rujna prošle godine, državnom odvjetniku je onemogućeno provođenje zakona o nacionalnoj sigurnosti u razdoblju od 120 dana kako bi bio omogućen dovršetak predviđene prodaje, što bi omogućilo dovršetak posla do 23. siječnja.

Procjenjuje se kako je vrijednost TikTokovog poslovanja u SAD-u oko 14 milijardi američkih dolara, piše CNBC.