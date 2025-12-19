Kraj jedne ere, početak druge: FIFA i Netflix udružili snage

FIFA se sprema za povratak na tržište videoigara nakon što je najavila partnerstvo s američkim medijskim divom Netflixom. Sporazum označava novo poglavlje u strategiji svjetske nogometne organizacije na području gejminga nakon javnog razlaza s tvrtkom Electronic Arts, a ona je gotovo tri desetljeća razvijala i izdavala FIFA-inu nogometnu franšizu, piše Euronews.

FIFA se godinama oslanjala na američkog proizvođača videoigara čija je brendirana serija naslova postala jedna od najprofitabilnijih sportskih gejming franšiza na svijetu. Suradnja je prekinuta zbog spora oko visine naknada za korištenje FIFA-inog imena, nakon čega je EA odustao od korištenja imena FIFA i nastavio serijal pod novim nazivom EA Sports FC.

Prema novom dogovoru, Netflix će nadolazeću nogometnu igru nuditi isključivo svojim pretplatnicima, i to bez dodatne naplate. Naslov razvija studio Delphi Interactive, a izlazak je planiran za 2026. godinu, neposredno prije Svjetskog prvenstva u nogometu.