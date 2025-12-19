Kraj jedne ere, početak druge: FIFA i Netflix udružili snage

Nakon razlaza s Electronic Artsom, bilo je samo pitanje vremena u kojem će nogometna organizacija pronaći novu firmu koja će im raditi videoigre. Ono što nismo očekivali je da će ta firma biti - streaming servis
FIFA se sprema za povratak na tržište videoigara nakon što je najavila partnerstvo s američkim medijskim divom Netflixom. Sporazum označava novo poglavlje u strategiji svjetske nogometne organizacije na području gejminga nakon javnog razlaza s tvrtkom Electronic Arts, a ona je gotovo tri desetljeća razvijala i izdavala FIFA-inu nogometnu franšizu, piše Euronews.
FIFA se godinama oslanjala na američkog proizvođača videoigara čija je brendirana serija naslova postala jedna od najprofitabilnijih sportskih gejming franšiza na svijetu. Suradnja je prekinuta zbog spora oko visine naknada za korištenje FIFA-inog imena, nakon čega je EA odustao od korištenja imena FIFA i nastavio serijal pod novim nazivom EA Sports FC.
Prema novom dogovoru, Netflix će nadolazeću nogometnu igru nuditi isključivo svojim pretplatnicima, i to bez dodatne naplate. Naslov razvija studio Delphi Interactive, a izlazak je planiran za 2026. godinu, neposredno prije Svjetskog prvenstva u nogometu.
Predsjednik Netflix Gamesa Alain Tascan izjavio je da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti jedan od ključnih kulturnih događaja te godine, a nova igra omogućit će navijačima da svoju strast prema nogometu prenesu izravno u vlastite domove.
Iako nije objavljeno puno detalja, Netflix je potvrdio da će igrači moći igrati sami ili online s prijateljima, koristeći mobilni telefon. Kako poručuju iz kompanije, za igranje će biti dovoljni Netflix račun i pametni telefon.
Suradnju je pozdravio i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, nazvavši je važnom prekretnicom u predanosti organizacije inovacijama u svijetu nogometnih videoigara. Izrazio je veliko zadovoljstvo partnerstvom s Netflix Gamesom i studijem Delphi Interactive uoči Svjetskog prvenstva 2026., dodavši da nova igra označava početak nove ere digitalnog nogometa te predstavlja povijesni iskorak za FIFA-u, s obzirom na to da će biti besplatno dostupna svim pretplatnicima Netflixa.