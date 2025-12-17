Maja Šuput na koncert 'Želim život' stigla u najdražem muškom društvu

Glazbenica Maja Šuput i ove se godine odazvala na humanitarni koncert ' Želim život ' humanitarne zaklade Ana Rukavina. Cilj ovog koncerta prikupiti je novac za nastavak rada ove zaklade, ali i sustavno proširivanje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica kako bi se povećala šansa za transplantacije kod pacijenata s hematološkim bolestima.

Ne, ovaj put s njom nije bio Šime, već njezin sinčić , kao i njezin najbolji prijatelj i dugogodišnji suradnik s kojim je vežu brojne uspomene te prijateljstvo 'i u dobru i u zlu'.

Naravno, riječ je o Marku Grubniću koji već godinama surađuje s Novom TV na brojnim projektima pa ne čudi da se i on odazvao na ovaj humanitarni event te sjeo u call-centar kako bi razgovarao s onima koji su putem telefona zaželjeli donirati novac.

S obzirom da prijatelji dijele ljubav prema modi, ne čudi da su se za ovaj događaj uskladili te stigli u bordo nijansi kakvu često vežemo upravo za ovo predblagdansko razdoblje.