Maja Šuput na koncert 'Želim život' stigla u najdražem muškom društvu

Prije negoli je na događanja dolazila sa Šimom Elezom, Maju Šuput na glamuroznim je događanjima najčešće pratio upravo njezin najbolji prijatelj i dugogodišnji suradnik Marko Grubnić
Glazbenica Maja Šuput i ove se godine odazvala na humanitarni koncert 'Želim život' humanitarne zaklade Ana Rukavina. Cilj ovog koncerta prikupiti je novac za nastavak rada ove zaklade, ali i sustavno proširivanje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica kako bi se povećala šansa za transplantacije kod pacijenata s hematološkim bolestima.
Na ovaj humanitarni event Šuput je stigla u svom omiljenom muškom društvu!
Ne, ovaj put s njom nije bio Šime, već njezin sinčić, kao i njezin najbolji prijatelj i dugogodišnji suradnik s kojim je vežu brojne uspomene te prijateljstvo 'i u dobru i u zlu'.
Naravno, riječ je o Marku Grubniću koji već godinama surađuje s Novom TV na brojnim projektima pa ne čudi da se i on odazvao na ovaj humanitarni event te sjeo u call-centar kako bi razgovarao s onima koji su putem telefona zaželjeli donirati novac.
S obzirom da prijatelji dijele ljubav prema modi, ne čudi da su se za ovaj događaj uskladili te stigli u bordo nijansi kakvu često vežemo upravo za ovo predblagdansko razdoblje.
Inače, tradicionalni koncert na Trgu bana Jelačića i ove je godine okupio brojne poznate izvođače, među njima Tajči, Plavi orkestar, Matiju Cveka i brojne druge, koji su zabavljali publiku na trgu i pred televizijskim ekranima. U humanitarnom call centru na pozive građana javljali su se mnogi poznati, od chefova iz MasterChefa i olimpijke Barbare Matić do političara poput Gordana Jandrokovića i Tomislava Tomaševića.