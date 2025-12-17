POGODITE TKO!

Maja Šuput na koncert 'Želim život' stigla u najdražem muškom društvu

I.Bradić

17.12.2025 u 22:04

Maja Šuput, Bloom i Marko Grubnić
Maja Šuput, Bloom i Marko Grubnić Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar
Prije negoli je na događanja dolazila sa Šimom Elezom, Maju Šuput na glamuroznim je događanjima najčešće pratio upravo njezin najbolji prijatelj i dugogodišnji suradnik Marko Grubnić

Glazbenica Maja Šuput i ove se godine odazvala na humanitarni koncert 'Želim život' humanitarne zaklade Ana Rukavina. Cilj ovog koncerta prikupiti je novac za nastavak rada ove zaklade, ali i sustavno proširivanje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica kako bi se povećala šansa za transplantacije kod pacijenata s hematološkim bolestima.

Na ovaj humanitarni event Šuput je stigla u svom omiljenom muškom društvu!

Ne, ovaj put s njom nije bio Šime, već njezin sinčić, kao i njezin najbolji prijatelj i dugogodišnji suradnik s kojim je vežu brojne uspomene te prijateljstvo 'i u dobru i u zlu'.

Pogledajte kako se Catherine Zeta-Jones mijenjala kroz godine Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/montaža Neven Bučević

Naravno, riječ je o Marku Grubniću koji već godinama surađuje s Novom TV na brojnim projektima pa ne čudi da se i on odazvao na ovaj humanitarni event te sjeo u call-centar kako bi razgovarao s onima koji su putem telefona zaželjeli donirati novac.

S obzirom da prijatelji dijele ljubav prema modi, ne čudi da su se za ovaj događaj uskladili te stigli u bordo nijansi kakvu često vežemo upravo za ovo predblagdansko razdoblje.

Maja Šuput na koncertu 'Želim život' Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, tradicionalni koncert na Trgu bana Jelačića i ove je godine okupio brojne poznate izvođače, među njima Tajči, Plavi orkestar, Matiju Cveka i brojne druge, koji su zabavljali publiku na trgu i pred televizijskim ekranima. U humanitarnom call centru na pozive građana javljali su se mnogi poznati, od chefova iz MasterChefa i olimpijke Barbare Matić do političara poput Gordana Jandrokovića i Tomislava Tomaševića.

