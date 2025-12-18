Riječi godine su 'vibe coding', 'slop' i 'paradruštveno'. I sve ih povezuje jedna stvar

Collins Dictionary kao riječ godine odabrao je vibe coding, izraz za korištenje AI alata u pisanju koda umjesto ručnog programiranja. Stručnjaci navode da je riječ o pojmu koji je zasad relativno uzak, ali podsjećaju da je sličnu putanju prošao i izbor Cambridgeova rječnika iz 2023. godine: riječ halucinacija – a tiče se pogrešnih odgovora koje stvaraju AI modeli – koja je ubrzo postala općeprihvaćena.

Macquarie Dictionary riječju godine proglasio je slop, definiran kao sadržaj loše kvalitete nastao uz pomoć generativne umjetne inteligencije, često prepun pogrešaka. Istu riječ odabrali su i The Economist te Merriam-Webster, što upućuje na sve veći utjecaj takvih sadržaja na digitalni prostor, piše The Conversation.

Na širim listama našli su se i novi pojmovi povezani s percepcijom AI-a: clanker, pogrdan naziv za AI, te glazing, iz Collinsova užeg izbora, koji opisuje pretjerano laskanje, što je fenomen vidljiv u ponašanju nekih chatbotova, uključujući ranije verzije ChatGPT-ja.