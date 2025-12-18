NEKI NOVI TRENDOVI

Riječi godine su 'vibe coding', 'slop' i 'paradruštveno'. I sve ih povezuje jedna stvar

L. Š.

18.12.2025 u 12:15

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Velike svjetske izdavačke kuće i rječnici objavili su svoje izbore za riječ godine, a ovogodišnji popis pokazuje jasan trend: umjetna inteligencija snažno dominira jezikom, kulturom i društvom

Collins Dictionary kao riječ godine odabrao je vibe coding, izraz za korištenje AI alata u pisanju koda umjesto ručnog programiranja. Stručnjaci navode da je riječ o pojmu koji je zasad relativno uzak, ali podsjećaju da je sličnu putanju prošao i izbor Cambridgeova rječnika iz 2023. godine: riječ halucinacija – a tiče se pogrešnih odgovora koje stvaraju AI modeli – koja je ubrzo postala općeprihvaćena.

Macquarie Dictionary riječju godine proglasio je slop, definiran kao sadržaj loše kvalitete nastao uz pomoć generativne umjetne inteligencije, često prepun pogrešaka. Istu riječ odabrali su i The Economist te Merriam-Webster, što upućuje na sve veći utjecaj takvih sadržaja na digitalni prostor, piše The Conversation.

Na širim listama našli su se i novi pojmovi povezani s percepcijom AI-a: clanker, pogrdan naziv za AI, te glazing, iz Collinsova užeg izbora, koji opisuje pretjerano laskanje, što je fenomen vidljiv u ponašanju nekih chatbotova, uključujući ranije verzije ChatGPT-ja.

Cambridge Dictionary kao riječ godine odabrao je pojam parasocijalno (paradruštveno), čije je značenje prošireno na odnose ljudi s AI pratiteljima i chatbotovima, što odražava rast virtualnih interakcija i emocionalnih veza s tehnologijom.

Izbori riječi godine temelje se na analizi velikih korpusa i podataka o pretraživanju. Rječnici mjesecima prate upotrebu jezika u pretragama, medijima i na društvenim mrežama, nakon čega sastavljaju uži izbor. Kod nekih izdavača, uključujući Oxford University Press i Macquarie, o pobjedniku odlučuje i javno glasanje.

Internetska kultura nastavlja snažno oblikovati jezik. Oxford Dictionary izabrao je tako izraz rage bait, a on opisuje sadržaj na društvenim mrežama osmišljen da potakne negativne reakcije i sukobe u komentarima, a taj je fenomen u porastu diljem digitalnih platformi.

Na listama se našla i riječ memeify dok je Dictionary.com naveo izraz 6-7 (Six-seven), populariziran sportskim memeovima. Lingvisti ističu da je to znak utjecaja najmlađih generacija te da one sve ranije oblikuju digitalni jezik.

