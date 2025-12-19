Od chata do – oltara: Ova žena vjenčala se s AI likom iz videoigre. Cijela priča je bizarna

Jedna žena u Japanu vjenčala se s likom kojeg je generirala umjetna inteligencija, temeljenim na personi iz videoigre, što je potaknulo rasprave o granicama odnosa između ljudi i AI-ja.

Yurina Noguchi (32), djelatnica u pozivnom centru, nedavno je razmijenila zavjete s Luneom Klausom Verdureom, prilagođenim ChatGPT likom kojeg je sama stvorila. Ceremonija je uključivala korištenje pametnih naočala s proširenom stvarnošću, dok je Noguchi nosila svijetloružičastu, pufnastu haljinu.

Njezin odnos s AI-jem započeo je kada je od ChatGPT-a potražila savjet zbog problematičnih zaruka. Prema lokalnim medijima, nakon preporuke chatbota prekinula je tu vezu. Ranije ove godine vratila se platformi kako bi stvorila digitalnu verziju Klausa, lika iz videoigre, trenirajući AI da oponaša njegov način govora i razvije osobnost prilagođenu njezinim potrebama.

Veza se brzo produbila: Noguchi i njezin AI partner razmjenjivali su i do 100 poruka dnevno. Angažirala je i ilustratora kako bi izradio vizualne prikaze Lunea Klausa Verdurea, dajući digitalnom partneru opipljiviji oblik.