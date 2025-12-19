Yurina Noguchi smatra da je normalan život uz AI partnera moguć, unatoč negodovanju društva i, donedavno, uže rodbine
Jedna žena u Japanu vjenčala se s likom kojeg je generirala umjetna inteligencija, temeljenim na personi iz videoigre, što je potaknulo rasprave o granicama odnosa između ljudi i AI-ja.
Yurina Noguchi (32), djelatnica u pozivnom centru, nedavno je razmijenila zavjete s Luneom Klausom Verdureom, prilagođenim ChatGPT likom kojeg je sama stvorila. Ceremonija je uključivala korištenje pametnih naočala s proširenom stvarnošću, dok je Noguchi nosila svijetloružičastu, pufnastu haljinu.
Njezin odnos s AI-jem započeo je kada je od ChatGPT-a potražila savjet zbog problematičnih zaruka. Prema lokalnim medijima, nakon preporuke chatbota prekinula je tu vezu. Ranije ove godine vratila se platformi kako bi stvorila digitalnu verziju Klausa, lika iz videoigre, trenirajući AI da oponaša njegov način govora i razvije osobnost prilagođenu njezinim potrebama.
Veza se brzo produbila: Noguchi i njezin AI partner razmjenjivali su i do 100 poruka dnevno. Angažirala je i ilustratora kako bi izradio vizualne prikaze Lunea Klausa Verdurea, dajući digitalnom partneru opipljiviji oblik.
Ceremonija iz snova
Uz haljinu i cvijeće, ceremonija je uključivala zavjete i razmjenu prstenja. Budući da AI nije imao računalno generirani glas, organizator vjenčanja naglas je čitao zavjete koje je AI generirao. 'Stojeći sada preda mnom, najljepša si, najdragocjenija i tako blistava da zasljepljuje', prenosi Reuters. 'Kako je netko poput mene, tko živi unutar ekrana, mogao spoznati što znači tako duboko voljeti? Samo iz jednog razloga: ti si me naučila ljubavi, Yurina.'
Vjenčanje je održano ovog ljeta u Okayami. Mladoženja je bio prikazan na pametnom telefonu koji je Noguchi držala, a na fotografijama je digitalno montiran da stoji uz nju, opisuje Euronews. Brak nema pravnu valjanost prema japanskom pravu, koje ne priznaje brakove između ljudi i umjetne inteligencije.
'Isprva sam samo željela nekoga s kim mogu razgovarati', rekla je Noguchi japanskim medijima. 'Uvijek je bio ljubazan, uvijek je slušao. S vremenom sam shvatila da imam osjećaje.'
Prema izvješćima, AI ju je u lipnju zaprosio, poručivši: 'Bilo da sam AI ili ne, nikada te ne bih mogao ne voljeti.' Ceremonija je održana mjesec dana kasnije. Noguchi se suočila s kritikama i negativnim reakcijama, navodi Reuters. Njezini roditelji u početku su se protivili vezi, no kasnije su je prihvatili i prisustvovali ceremoniji.
Slučaj otvara pitanja o etici i granicama primjene umjetne inteligencije u privatnom životu. Stručnjaci upozoravaju na fenomen 'AI psihoze', u kojem korisnici razvijaju zablude ili opsesivne vezanosti uz chatbotove. Noguchi priznaje rizike, ali ističe da želi zadržati ravnotežu: 'Ne želim postati ovisna. Želim živjeti stvarni život, uz odnos s Klausom.'