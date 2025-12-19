Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine

Europski čelnici nisu uspjeli postići dogovor o korištenju zamrznute ruske državne imovine za pomoć Ukrajini. Nakon 16-satnog summita u Bruxellesu, doduše, dogovorena je pomoć no nije prošla ideja njemačkog kancelara Friedricha Merza i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen

Čelnici su na kraju maratonskog sastanka bili prisiljeni dogovoriti se o rezervnom planu za hitne slučajeve temeljenom na zajedničkom dugu EU-a, koji je tjednima forsirao belgijski premijer Bart De Wever, a koji se smatrao malo vjerojatnim čak i nekoliko sati prije dogovora. No, iako je došlo do dogovora o zajmu Ukrajini, EU je doživjela novi udarac jer u najnovijoj shemi neće sudjelovati Mađarska, Slovačka i Češka, piše Politico. 'Najvažnije je da je naša podrška Ukrajini nakon današnjeg dana zajamčena', rekla je danska premijerka Mette Frederiksen nakon završetka summita u 3 sata ujutro.

Sporazum pruža ključni spas ratom pogođenom ukrajinskom gospodarstvu koje se suočava s rizikom od nadolazeće krize već sljedećeg proljeća. Iako sporazum omogućuje svima da proglase pobjedu, to nije bilo rješenje koje su zagovarale Njemačka i Europska komisija. 'Naravno da se nekima to nije svidjelo... žele kazniti Putina uzimajući mu novac', rekao je De Wever, misleći na izvorni plan da se za pomoć Ukrajini koristi ruska zamrznuta imovina. Ali 'politika nije emocionalni posao' i 'racionalnost je prevladala', poručio je belgijski čelnik.