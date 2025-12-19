Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine

Europski čelnici nisu uspjeli postići dogovor o korištenju zamrznute ruske državne imovine za pomoć Ukrajini. Nakon 16-satnog summita u Bruxellesu, doduše, dogovorena je pomoć no nije prošla ideja njemačkog kancelara Friedricha Merza i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen
Čelnici su na kraju maratonskog sastanka bili prisiljeni dogovoriti se o rezervnom planu za hitne slučajeve temeljenom na zajedničkom dugu EU-a, koji je tjednima forsirao belgijski premijer Bart De Wever, a koji se smatrao malo vjerojatnim čak i nekoliko sati prije dogovora. No, iako je došlo do dogovora o zajmu Ukrajini, EU je doživjela novi udarac jer u najnovijoj shemi neće sudjelovati Mađarska, Slovačka i Češka, piše Politico.
'Najvažnije je da je naša podrška Ukrajini nakon današnjeg dana zajamčena', rekla je danska premijerka Mette Frederiksen nakon završetka summita u 3 sata ujutro.
Sporazum pruža ključni spas ratom pogođenom ukrajinskom gospodarstvu koje se suočava s rizikom od nadolazeće krize već sljedećeg proljeća. Iako sporazum omogućuje svima da proglase pobjedu, to nije bilo rješenje koje su zagovarale Njemačka i Europska komisija.
'Naravno da se nekima to nije svidjelo... žele kazniti Putina uzimajući mu novac', rekao je De Wever, misleći na izvorni plan da se za pomoć Ukrajini koristi ruska zamrznuta imovina. Ali 'politika nije emocionalni posao' i 'racionalnost je prevladala', poručio je belgijski čelnik.
Tjednima su Komisija i Berlin vršili pritisak na zemlje članice da finaliziraju kontroverzni plan korištenja do 210 milijardi eura zamrznute ruske državne imovine za financiranje Ukrajine. De Wever je još jednom osigurao da se to ne dogodi nakon što je već poremetio tu ideju tijekom prethodnog summita u listopadu .
Ukrajini 90 milijardi eura
Umjesto toga, čelnici su se dogovorili da zajednički posude 90 milijardi eura kako bi financirali zajam Ukrajini tijekom dvije godine. To će biti zajamčeno zajedničkim proračunom EU-a.
Iako je ova opcija bila privlačna južnim zemljama, Njemačka i njezini sjevernoeuropski saveznici nisu je favorizirali, jer su se tradicionalno protivili odobravanju obveznica za svoje već i tako visoko zadužene zemlje.
Ali na kraju su hitnost ukrajinskih financijskih potreba i očajnička želja čelnika EU da pokažu svoju podršku u trneutku kada se Donald Trump koleba, a Putin govori o pobjedi, odnijeli pobjedu.
Kao ustupak Njemačkoj, čelnici su otvorili vrata mogućnosti korištenja zamrznute ruske imovine za otplatu kredita Ukrajini. Ali to je nešto što će se riješiti u budućnosti.