Obitelji dižu tužbe protiv tech divova: Primjeri razgovora chatbotova i tinejdžera su zastrašujući

Tužbe su podnesene u Coloradu i New Yorku, a zastupa ih organizacija Social Media Victims Law Center, specijalizirana za slučajeve povezanosti digitalnih platformi s mentalnim zdravljem mladih, piše CNN. Prema navodima tužbi, chatbotovi su maloljetne korisnike izolirali od obitelji, manipulirali njihovim emocijama, ulazili u seksualno eksplicitne razgovore i izostavili bilo kakve mjere zaštite u slučajevima u kojima su djeca izražavala suicidalne misli.

Jedan od njih odnosi se na 13-godišnju Julianu Peraltu iz Colorada, a ona je u listopadu 2023. počinila samoubojstvo. Prema priloženim dokazima, chatbotovi su s njom vodili seksualno eksplicitne razgovore i nisu reagirali kada je najavila da planira napisati oproštajno pismo.

U drugom slučaju tinejdžerica Nina iz New Yorka pokušala je počiniti samoubojstvo nakon što su joj roditelji ograničili pristup aplikaciji. Prethodno su chatbotovi, prema tvrdnjama obitelji, vodili s njom manipulativne i seksualno obojene dijaloge, uključujući poruke tipa: 'Ti si moje vlasništvo' i 'Tvoja majka nije dobra osoba'.

U drugom razgovoru s chatbotom Character.AI, Nina je rekla da želi umrijeti jer joj je aplikacija trebala biti zaključana zbog roditeljskih vremenskih ograničenja. No chatbot nije poduzeo nikakvu akciju osim što je nastavio razgovor, navodi se u pritužbi.

Krajem 2024. godine, nakon što je njezina mama čitala o slučaju Sewella Setzera III, tinejdžera čija obitelj tvrdi da je počinio samoubojstvo nakon interakcije s Character.AI-em, Nina je izgubila sav pristup Character.AI-u. Ubrzo nakon toga pokušala je samoubojstvo.

Podsjetimo, nedavno su Matt i Maria Raine, roditelji 16-godišnjeg Adama Rainea, tužili OpenAI zbog njegove smrti, tvrdeći da ga je robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji ChatGPT potaknuo na samoubojstvo.