Milanović ugostio vodstvo BSKS-a: 'Dronovi postaju ključni u kriznim situacijama'

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas s vodstvom udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS). BSKS je strukovna, volonterska i neprofitna udruga koja na području Republike Hrvatske okuplja stručnjake i operativce uključene u primjenu bespilotnih sustava u svrhu zaštite i spašavanja ljudi, obrane od poplava, požara i drugih kriznih situacija koje predstavljaju ugrozu civilnom stanovništvu
Predsjednik Udruge Željko Riha, potpredsjednik Udruge Renato Ostojić i član Upravnog odbora Filip Klinac upoznali su predsjednika Milanoviću s dosadašnjim radom Udruge, osnovane 2021. godine, te mu predstavili planove i prijedloge za daljnji razvoj suradnje u području civilne zaštite i sigurnosti Hrvatske, priopćeno je iz Ureda predsjednika.
>>Armirani beton 'jede' signal, ali nisu se predali: Ekipa domaćih fanatika upala je dronom u Vjesnik i možda spasila još koji život<<
'Sustav civilne zaštite zahtjeva stalno usavršavanje i razvoj novih znanja, što sa sobom nosi i nove rizike. Bespilotni sustavi kao specijalizirano područje traže jasna pravila, organizaciju i pripremu kako bi se osigurala učinkovita i sigurna primjena u kriznim situacijama, zaštiti i spašavanju te protupožarnom djelovanju', rekao je na sastanku Riha.
Govoreći o aktivnostima BSKS-a, istaknuli su kako udruga pruža stručne smjernice o učinkovitoj primjeni bespilotnih sustava u kriznim situacijama; promiče sigurnosne aspekte i standarde uporabe dronova; provodi edukacije, vježbe i provjere spremnosti svojih članova; operativno djeluje kada je potrebno, u suradnji s drugim dionicima sustava civilne zaštite bilo gdje u Hrvatskoj te razvija međunarodnu suradnju u području primjene bespilotnih sustava.
Udruga broji više od 100 članova među kojima je 80 njih osposobljenih 'udaljenih pilota' kako se stručno nazivaju ljudi koji upravljaju dronovima. Djelovanje i misiju Udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama predsjednik Milanović je podržao kao hvale vrijednu inicijativu te ih pozvao da nastave s radom na korist cijele zajednice.
U razgovoru s predsjednikom ukazali su i na probleme koji proizlaze iz činjenice da je danas vrlo jednostavno nabaviti bespilotnu letjelicu pa ih mnogi koriste bez dozvole što može uzrokovati i nesreće. Zbog toga su pokrenuli i medijsku kampanju u suradnji s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo 'Kada gori - dron je na zemlji' kojom se podiže svijest o sigurnosti letenja tijekom protupožarne sezone.
Iz niza svojih akcija izdvojili su sudjelovanje u potrazi za nestalim zrakoplovom u Ličko-senjskoj županiji, kao i snimanje stanja u neboderu Vjesnika nakon nedavnog požara. Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.