Milanović ugostio vodstvo BSKS-a: 'Dronovi postaju ključni u kriznim situacijama'

Predsjednik Udruge Željko Riha, potpredsjednik Udruge Renato Ostojić i član Upravnog odbora Filip Klinac upoznali su predsjednika Milanoviću s dosadašnjim radom Udruge, osnovane 2021. godine, te mu predstavili planove i prijedloge za daljnji razvoj suradnje u području civilne zaštite i sigurnosti Hrvatske, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

'Sustav civilne zaštite zahtjeva stalno usavršavanje i razvoj novih znanja, što sa sobom nosi i nove rizike. Bespilotni sustavi kao specijalizirano područje traže jasna pravila, organizaciju i pripremu kako bi se osigurala učinkovita i sigurna primjena u kriznim situacijama, zaštiti i spašavanju te protupožarnom djelovanju', rekao je na sastanku Riha.

Govoreći o aktivnostima BSKS-a, istaknuli su kako udruga pruža stručne smjernice o učinkovitoj primjeni bespilotnih sustava u kriznim situacijama; promiče sigurnosne aspekte i standarde uporabe dronova; provodi edukacije, vježbe i provjere spremnosti svojih članova; operativno djeluje kada je potrebno, u suradnji s drugim dionicima sustava civilne zaštite bilo gdje u Hrvatskoj te razvija međunarodnu suradnju u području primjene bespilotnih sustava.