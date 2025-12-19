Arheolozi u Rimu laserima uklanjaju prljavštinu s jednog od najpoznatijih gradskih spomenika

Restauratori u Italiji koriste se laserom za čišćenje više nego ikad pa su ga uperili i na slojeve prljavštine na stupu Marka Aurelija, remek-djelu starom 1840 godina koje slavi careve pobjede nad barbarskim plemenima duž Dunava.

Ručni laseri koncentriraju zrake svjetlosti na kamen, a toplina koju generiraju otkida crne naslage onečišćenja i otkriva bijeli mramor iz Carrare koji se nalazi pod njima. 'To je isti princip kao kada liječnik uklanja neželjene dlake ili kožu', rekla je Marta Baumgartner, voditeljica projekta.