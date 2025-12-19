Od društvene mreže do nuklearne fuzije: Trumpova tvrtka ulazi u povijesni energetski projekt

Zajednička tvrtka bi 2026. godine, uz odobrenje regulatora, trebala 'postaviti i započeti izgradnju prve svjetske fuzijske elektrane velikih razmjera', a ona bi generirala 50 megavata električne energije

Tvrtka za društvene mreže američkog predsjednika Donalda Trumpa osigurat će kapital potreban za pokretanje prve fuzijske elektrane tvrtke TAE Technologies u Sjedinjenim Državama do 2031. godine. TAE i grupacija Trump Media and Technology nedavno su najavili planove za spajanje vrijedno više od šest milijardi američkih dolara. Glavni izvršni direktor TAE Technologiesa Michl Binderbauer vjeruje da ta tvrtka ima kapacitete i tehnologiju za ozbiljno skaliranje svog poslovanja, ali im je dosad nedostajao kapital. Fuzija je oblik nuklearne energije koji bi jednog dana mogao generirati ogromne količine energije spajanjem atoma. Proces, nalik onome koji pokreće Sunce, ne proizvodi dugotrajni radioaktivni otpad kao nusprodukt fisije, procesa koji pogoni tradicionalne nuklearne reaktore. Unatoč desetljećima istraživanja, znanstvenici i tvrtke do sada nisu uspjeli komercijalizirati fuzijsku tehnologiju. Paljenje fuzije prvi je put postignuto u laboratorijskim uvjetima tek u prosincu 2022. godine, no Binderbauer je optimističan u pogledu izgleda svoje tvrtke za pouzdano generiranje fuzijske energije i njenu prodaju.

Do 300 milijuna dolara ulaganja Trump Media, koji upravlja aplikacijom Truth Social, uložit će do 200 milijuna američkih dolara u TAE. Dodatnih 100 milijuna dolara doći će nakon predaje dokumentacije američkoj regulatornoj agenciji Securities and Exchange Commission. No Trump Media ima oskudne prihode u odnosu na svoju tržišnu kapitalizaciju - trenutno iznad četiri milijarde dolara - i u odnosu na svoju bilancu. Za treći kvartal, koji je završio 30. rujna, tvrtka je prijavila financijsku imovinu od 3,1 milijarde dolara, što je uključivalo gotovinu i digitalnu imovinu. U istom su kvartalu prijavili neto gubitak od 54,8 milijuna dolara, s prodajom od nešto manje od 973 tisuće dolara. Zajednička tvrtka TAE i Trump Medije bi 2026. godine, uz odobrenje regulatora, trebala 'postaviti i započeti izgradnju prve svjetske fuzijske elektrane velikih razmjera', a ona bi generirala 50 megavata električne energije. TAE također planira povećati buduće fuzijske elektrane da bi proizvodile između 350 i 500 megavata energije. Tradicionalna fisijska nuklearna elektrana može generirati otprilike dva do tri puta više energije, ovisno o reaktoru.