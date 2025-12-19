Plenković o skandaloznom istupu: 'Nisam ni znao da je gospodin ministar'

Plenković je dodao da će hrvatske kompanije moći aplicirati i za niz horizontalnih programa koji se nalaze u fondu za konkurentnost.

“Prema preliminarnim procjenama, Hrvatska bi u svojoj omotnici mogla imati negdje 18,8 milijardi eura, što je jako dobro i to je više nego što je bilo u prošloj financijskoj perspektivi”, rekao je Plenković nakon završetka samita na kojem su čelnici država članica prvi putu razgovarali o sljedećem sedmogodišnjem proračunu.

Na pitanje da komentira istup i uvrede srbijanskog ministra informiranja Borisa Bratine, Plenković je rekao da je na to već reagirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

“Nemam tome što dodati. Moram priznati da nisam ni znao da je gospodin ministar”, rekao je Plenković.

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Bratina rekao je u emisiji prorežimskog tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog sudjelovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

"Baš kao i Ukrajinci, moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne", rekao je Bratina.