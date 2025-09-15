Čistka u xAI-ju? Otpušteno više ljudi koji su radili na razvoju Groka

Snimke zaslona sa Slacka koje su procurile u medije pokazuju kako su korisnički računi najmanje devet visokopozicioniranih zaposlenika tima za anotaciju podataka u xAI-ju deaktivirani tijekom vikenda. Djelovalo je to kao veliki val otpuštanja u laboratoriju koji je izradio robota za brbljanje Groka.

Nakon što se zavjetovao kako će stvoriti umjetnu inteligenciju koja 'maksimalno traži istinu' Elon Musk sada, čini se, otpušta ljude koji su je za njega izradili.

Ti su ljudi prethodno radili u timu za upravljanje ljudskim podacima koji je nadgledao oko 1500 radnika i izvođača radova koji su činili xAI-jev tim 'AI tutora', koji je u biti zadužen za obuku Groka kako biti inteligentniji za između 35 i 65 američkih dolara po satu, prema stranici s karijerama te tvrtke. Ti su tutori, na njihovu žalost, povremeno zamoljeni za skeniranje lica u svrhu obuke za umjetnu inteligenciju.

Pregledavajući profile na LinkedInu povezane s imenima zaposlenika čiji su profili deaktivirani, identificirano je otprilike desetak ljudi koji su radili u Grokovom timu za upravljanje ljudskim podacima. Mnogi od njih su objavljivali na Slacku još 5. rujna.

Među onima čiji su Slackovi deaktivirani bio je nadzornik koji je nadgledao ostale menadžere, koji su radili na anotaciji podataka u Teslinom odjelu Autopilot prije nego što su se pridružili xAI-ju. Uz te deaktivacije Slacka, više zaposlenika reklo je kako su radnici pojedinačno pozvani na sastanke s nadređenima.

U tim individualnim sastancima, radnici su pitani - slično kao kada je Musk radio u predsjedničkoj administraciji Donalda Trumpa ranije ove godine - na čemu su radili i kako dodaju vrijednost xAI-ju. Ti sastanci izazvali su 'osjećaj panike' među tutorima.

Grok je posljednjih mjeseci bio predmet brojnih skandala, uključujući debakl MechaHitler ranije ovog ljeta kada je chatbot počeo ciljati ljude za koje se smatralo da imaju židovska imena, koristeći rasne uvrede i pozivajući na drugi Holokaust, piše Futurism.