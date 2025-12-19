NOVITETI

Od sada je moguće tješnje povezati vanjske aplikacije s ChatGPT-jem

Miroslav Wranka

19.12.2025 u 12:38

ChatGPT
ChatGPT Izvor: EPA / Autor: Filip Singer
Aplikacije proširuju razgovore u ChatGPT-ju, donoseći novi kontekst i omogućujući korisnicima poduzimanje radnji poput naručivanja namirnica, pretvaranja nacrta u slajdove ili pretraživanja stana

OpenAI je predstavio direktorij aplikacija od sada dostupnih izravno u ChatGPT-ju. 'Aplikacije proširuju razgovore u ChatGPT-ju, donoseći novi kontekst i omogućujući korisnicima poduzimanje radnji poput naručivanja namirnica, pretvaranja nacrta u slajdove ili pretraživanja stana', navedeno je u objavi na službenom blogu.

Također je u dokumentu za pomoć napomenuto da se aplikacije za povezivanje poput Googleovog Drivea sada jednostavno nazivaju 'aplikacije'.

Novi odjeljak za njih (za operativne sustave Android, iOS i web) podijeljen je u kategorije Feature, Lifestyle i Productivity, putem kojih je moguće povezati se s često korištenim aplikacijama i web mjestima poput Booking.coma, Spotifya i Dropboxa.

Kako biste koristili aplikaciju, kliknite je, odaberite Connect i potom je autorizirajte za pristup ChatGPT-ju. Nakon što to učinite, možete započeti razgovor vezan uz tu aplikaciju. U slučaju Dropboxa, naprimjer, trebali biste moći 'prikupljati uvide, pripremati sažetke i sažimati izvješća ili interne dokumente'. Nakon povezivanja bilo kojoj aplikaciji može se pristupiti spominjanjem uz korištenje znaka @.

Novi dodatak je aplikacija Apple Music koja, poput Spotifya, pomaže korisnicima u pronalaženju glazbe za slušanje, kreiranju popisa za reprodukciju i upravljanju svojim audiotekama putem sučelja za chat. Uz direktorij aplikacija, OpenAI sada omogućuje programerima njihovo slanje na pregled i objavu u ChatGPT-ju prema smjernicama te tvrtke.

Također je objavio resurse koji pomažu programerima u izradi takvih aplikacija, uključujući najbolje prakse, primjere otvorenog koda, biblioteku korisničkog sučelja otvorenog koda za izvorna sučelja za chat i detaljan vodič za brzi početak.

Za sada programeri mogu monetizirati aplikacije samo povezivanjem iz ChatGPT-ja na izvornu aplikaciju ili web stranicu, ali u OpenAI-u istražuju i interne mogućnosti monetizacije. Naglašena je i privatnost, a tvrtke su dužne pružiti jasne politike, piše Engadget.

