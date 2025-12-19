Od sada je moguće tješnje povezati vanjske aplikacije s ChatGPT-jem

OpenAI je predstavio direktorij aplikacija od sada dostupnih izravno u ChatGPT-ju. 'Aplikacije proširuju razgovore u ChatGPT-ju, donoseći novi kontekst i omogućujući korisnicima poduzimanje radnji poput naručivanja namirnica, pretvaranja nacrta u slajdove ili pretraživanja stana', navedeno je u objavi na službenom blogu.

Također je u dokumentu za pomoć napomenuto da se aplikacije za povezivanje poput Googleovog Drivea sada jednostavno nazivaju 'aplikacije'.

Novi odjeljak za njih (za operativne sustave Android, iOS i web) podijeljen je u kategorije Feature, Lifestyle i Productivity, putem kojih je moguće povezati se s često korištenim aplikacijama i web mjestima poput Booking.coma, Spotifya i Dropboxa.