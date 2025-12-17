Piletić: Dodatak stiže u petak. Stanišić: Bit će problema

Večerašnja emisija HTV-a Otvoreno bavila se temom umirovljenika. Oni će u petak dobiti tzv. 13. mirovinu, odnosno trajni dodatak. Vlada isplaćuje 6 eura po godini staža, maksimalno 240 eura za puni radni staž. Hoće li to biti dovoljno umirovljenicima?

Na početku emisije ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odgovorio je uredniku emisije Mislavu Togonalu koji je prenio pitanje jednog gledatelja - hoće li on sa svojih 47 godinja radnog staža pokloniti državi 42 eura (7 godina x 6 eura * 42 eura) budući da se spominje najveći iznos dodatka od 240 eura za 40 godina staža. 'Kada smo, mijenjajući zakon o mirovinskom osiguranju, uveli trajni godišnji dodatak, nakon što smo imali 11 jednokratnih isplata hrvatskim umirovljanicima, rekli smo da će to biti još jedan od elemenata kojim želimo promovirati dulji ostanak u svijetu rada, tako da nema poklanjanja nikakvih eura. Dakle, broj godina mirovinskog staža puta ovih šest eura dobit ćete iznos godišnjeg dodatka', rekao je ministar u emisiji Otvoreno. Odgovorio je i počinje li isplata u petak pa će trajati ili će sve biti isplaćeno u petak.

'U petak će biti isplaćeni svi godišnji dodaci za više od 1.200.000 umirovljenika. Zavod za mirovinsko osiguranje napravio je tri tesne obrade, uzeo u obzir sve umirovljenike koji su aktivni, koji koriste mirovinu, ukalkulirao njihove godine mirovinskog staža i napravio obradu po kojem ovo novo, trajno pravo u mirovinskom sustavu iznosi u ovom prvom valu isplate. Kao pravo koje će biti isplaćeno će se iz državnog proračuna se izdvojiti 217 milijuna eura. Mi smo u kalkulacijama, kada smo računali koliko bi mogao iznositi prosječan dodatak, ako uzmemo ovih šest eura koliko je Vlada donijela odluku po godini mirovinskog staža, da bi to moglo biti oko 200 milijuna eura. Sada sa konačnom analizom i uplatom u petak to će iznositi 217 milijuna eura', kazao je Piletić. Pojasnio je i za one umirovljenike koji imaju obiteljske mirovine te kako će se njima računati. 'I oni u svom rješenju imaju godine mirovinskog staža koji su im dodijeljene. Također i njima, ovisno o godinama mirovinskog staža iz rješenja, također puta šest eura i mogu računati na taj iznos, kazao je Piletić. 'Bit će komplikacija' Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, govorila je o mogućim komplikacijama prilikom isplate dodatka. 'Mislim da će biti popriličan broj komplikacija, s obzirom na to da ne znamo točno tko će sve imati pravo na godišnji dodatak. To se zove godišnji dodatak. Što je sa ljudima koji su umrli recimo tijekom ove godine, ili su umrli u 11. mjesecu ili su umrli poslije 20. studenog kad je već bila obrada mirovina. Što je sa onima koji su počeli dobivati mirovinu kojima je mirovina krenula s 1. prosincom. Imaju li oni pravo ili nemaju pravo? Tu će biti poprilično problema. Bit će problema i sa onima koji su imali nekakve promjene u mirovinskom, ili su radili pa su imali obustavu mirovine. Bit će dosta onih koji neće dobiti dodatak sada kada bi trebali dobiti svi ostali pa će taj dodatak prema onim saznanjima koje ja imam dobiti u prvom mjesecu poslije isplate mirovine za 12. mjesec. Tako da još uvijek ne znam ako se to zove godišnji dodatak. Mene stvarno zanima odnosi li se to na one koji su u ovom trenutku u isplati ili se to odnosi i na one koji su tijekom ove godine umrli pa će dobiti njihovi nasljednici dio koliko im pripada', pobrojala je možebitne probleme Stanišić. Nema retroaktivne isplate Ministar Piletić kazao je kako on ne misli da su ovo što je pobrojala Stanišić pravne zavrzlame. 'Svi oni koji su aktivni korisnici mirovina dobit će godišnji dodatak. Mi ne možemo vratiti vrijeme unazad i oni koji više nisu aktivni korisnici mirovina isplatiti nekakav zaostatak. To smo jasno propisali u Zakonu o mirovinskom osiguranju', rekao je Piletić. Kazao je kako nema retroaktivne isplate. 'Mi smo ovo uveli kao novo pravo nakon što smo uveli čitav niz poboljšanja u mirovinskom sustavu. Podsjećam gledatelje, mi smo u proteklih nekoliko godina značajno unaprijedili mirovinski sustav. Uveli smo dio obiteljske mirovine u onim situacijama kada premine član obitelji da ipak osoba koja je živjela s tom osobom naslijedi 27% njegove mirovine. Nakon toga povećali smo i dodatno obiteljske mirovine, najniže mirovine s 1.1. rastu i invalidske mirovine. Uvećali smo staž majkama za svako dijete sa 6 mjeseci na 12, odnosno na godinu dana. Sve vam je to rezultiralo u mandatu ove Vlade povećanjem sveukupne prosječne mirovine za 94%', istaknuo je Piletić. Dodao je kako je to dio kontinuiteta politike ove Vlade u mirovinskom sustavu.

