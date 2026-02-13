Hrvatski deep-tech startup razvija tehnologiju za bržu dijagnostiku tumora

Suvremena onkološka dijagnostika suočava se s paradoksom: terapije postaju sve preciznije i personaliziranije, dok temeljni dijagnostički procesi i dalje zahtijevaju dugotrajnu i često destruktivnu obradu uzoraka. Hrvatska deep-tech tvrtka Digicyte razvija tehnologiju koja bi mogla ubrzati dijagnostiku tumora i omogućiti analizu svježih biopsija bez oštećenja tkiva, čime bi liječnici dobili brži uvid u stanje pacijenta, priopćili su iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER)

Kako navode iz tvrtke, rješenje omogućuje brzu i nedestruktivnu analizu svježih biopsija, čime se skraćuje vrijeme čekanja na dijagnostičke rezultate i čuva uzorak za daljnje medicinske postupke. Digicyte je trenutačno jedina tvrtka u Hrvatskoj koja se sustavno bavi istraživanjem i razvojem u području mikroskopije. Razvoj tehnologije započeo je u neposrednom kliničkom okruženju, a prvi ured tvrtke nalazio se na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. 'Mi smo krenuli iznutra. Doslovno smo imali ured na Veterinarskom fakultetu, a softver smo razvijali uz izravan feedback patologa. Nismo inženjeri koji su proizvod radili napamet – rješavali smo stvarne probleme i svakodnevne frustracije patologa', istaknuo je suosnivač i direktor tvrtke Krunoslav Vinicki. Takav pristup, tvrde u tvrtki, omogućio je razvoj rješenja koja su klinički primjenjiva od samog početka.

Problem sporih i destruktivnih analiza Unatoč napretku medicine, histopatološki postupci ostali su gotovo nepromijenjeni desetljećima. Standardna obrada biopsija, koja uključuje fiksiranje i uklapanje uzorka u parafin, može trajati od 24 do 72 sata. 'U tom razdoblju terapijske odluke čekaju, a kvaliteta uzorka često ostaje nepoznata sve do završetka obrade', pojasnio je Vinicki. Dodatni izazov predstavlja razvoj personalizirane medicine, koja zahtijeva provođenje sve većeg broja dijagnostičkih analiza na sve manjim uzorcima tkiva. Svaki destruktivni korak u obradi, navode iz tvrtke, smanjuje dijagnostički potencijal i povećava rizik nepotpune dijagnoze. Digicyte razvija mikroskopsku metodu koja omogućuje analizu svježih biopsija tumora u približno 30 minuta, bez oštećenja uzorka. Nakon analize, uzorak se može koristiti u standardnim dijagnostičkim postupcima. Tehnologija kombinira fluorescentnu mikroskopiju u infracrvenom spektru s računalnim algoritmima i umjetnom inteligencijom. Ključni dio rješenja je algoritam koji iz infracrvene slike rekonstruira H&E prikaz, standardni format koji patolozi koriste u dijagnostici. Time patolog dobiva poznati dijagnostički kontekst, ali u vremenu koje do sada nije bilo moguće', rekao je Vinicki.