Priznanje Financial Timesa: Nuqleus ponovno na listi vodećih startup hubova u Europi

L. Š.

24.02.2026 u 10:14

Matija Srbić, Nuqleus
Matija Srbić, Nuqleus Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić
Program akademskog poduzetništva Nuqleus, koji djeluje u sklopu Inovacijskog centra Nikola Tesla na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), drugu godinu zaredom je prepoznat kao jedan od vodećih startup hubova u Europi prema istraživanju uglednog britanskog časopisa Financial Times. U ovogodišnjem izdanju Nuqleus je dodatno unaprijedio svoju poziciju te se popeo na 52. mjesto među 180 rangiranih hubova iz 39 europskih zemalja, priopćili su iz Nuqleusa

Istraživanje Financial Timesa, provedeno u suradnji s tvrtkama Statista i Sifted, obuhvatilo je analizu kvalitete startup programa kroz ključne kriterije poput mentorstva, pravne i poslovne podrške, prilika za umrežavanje te pristupa investitorima i financiranju. Posebnu težinu u ocjenjivanju imali su stavovi alumni startupa, investitora, poduzetnika i akademskih stručnjaka. U odnosu na prošlu godinu Nuqleus je napredovao sa 60. na 52. mjesto, čime je ponovno potvrdio svoju poziciju jednog od najbitnijih deep-tech programa u Europi.

Ovakav rezultat odražava i konkretne učinke programa - iz Nuqleusa je dosad proizašlo 25 spin-off poduzeća u područjima energetike, biomedicine, kibernetičke sigurnosti, farmacije i drugim sektorima. Program se kontinuirano razvija s ciljem istraživačima i akademskim timovima pružiti sustavnu podršku u prijenosu inovacija iz laboratorija na tržište, navode iz Nuqleusa.

Najava: Liftoff 2026. – veći i snažniji deep-tech događaj

Prestižnom priznanju Financial Timesa zasigurno je pridonijelo i pokretanje Nuqleusove konferencije Liftoff, jednog od najvećih deep-tech događaja u regiji. Prošlogodišnje izdanje održano u Zagrebu okupilo je više od 500 sudionika, od vodećih europskih investitora i tehnoloških lidera do znanstvenika i donositelja politika na hrvatskoj i europskoj razini. Sve s ciljem povezivanja najperspektivnijih startupova CEE regije s međunarodnim kapitalom, znanjem i prilikama za financiranje.

Novo izdanje konferencije Liftoff održat će se 1. srpnja 2026. u Mozaik Event Centru u Zagrebu, uz još snažniji međunarodni program i izraženiji fokus na kapital, partnerstva i povezivanje deep-tech poduzeća iz CEE regije sa zapadnoeuropskim tržištima.

'Uvrštavanje Nuqleusa među vodeće europske startup hubove drugu godinu zaredom potvrda je da se u Hrvatskoj može sustavno graditi konkurentan deep-tech ekosustav. Napredak na ljestvici Financial Timesa je rezultat našeg fokusa na stvaranje visokokvalitetnog programa za istraživače i podrška pri stvaranju spin-off poduzeća relevantnih na međunarodnom tržištu. Konferencijom Liftoff svjesno preuzimamo ulogu platforme koja povezuje vrhunsku znanost i talent iz srednje i istočne Europe s europskim kapitalom, industrijom i donositeljima politika. Novo izdanje Liftoffa vidimo kao važan strateški korak u daljnjem pozicioniranju Hrvatske i regije na europskoj deep-tech mapi', naglasio je Matija Srbić, voditelj programa Nuqleusa.

tportal
