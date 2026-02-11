Dva desetljeća Infobipa: Kako je mali startup izrastao u prvog hrvatskog jednoroga

Infobip u 2026. obilježava 20 godina rada, tijekom kojih je postao jedna od vodećih domaćih i regionalnih IT tvrtki s globalnim poslovanjem, s jednom od vodećih cloud komunikacijskih platformi
U povodu 20 godina rada iz Infobipa iznose viziju budućnosti komunikacije između brendova i korisnika, predviđajući temeljitu promjenu u načinu te komunikacije te eru umjetne inteligencije (AI), uz dodatno ubrzavanje svoje transformacije prema kompaniji kojoj je razvoj AI-ja strateški prioritet.
Infobip je osnovan 2006. godine u Vodnjanu kao mali startup, a izrastao je u prvog hrvatskog jednoroga (privatni startup koji je procijenjen na više od milijardu američkih dolara) i jednog od najvećih tehnoloških hubova u regiji, a danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda i zapošljava više od 3500 stručnjaka.
Razvija globalno prepoznate proizvode i usluge za mnoge svjetske brendove i tehnološke platforme, uključujući WhatsApp, Microsoft, Oracle, Adobe, Meta, Viber, Deutsche Telekom, Virgin Atlantic i Nissan.
"Kada smo pokretali Infobip, cilj nam nikada nije bio samo graditi tehnologiju. Napredovali smo vođeni uvjerenjem, a ne sigurnošću. Zajedno s našim ljudima i korisnicima kontinuirano smo se razvijali, počinjali iznova i uvijek išli dalje. Zato i danas kažemo da tek počinjemo jer se kroz stalnu prilagodbu nastavljamo razvijati i rasti kao predvodnici", poručio je glavni izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić.
Za budućnost iz te kompanije predviđaju postupni prelazak s postojećeg modela aplikacija-korisnik (A2P), na model agent–korisnik, koji će, po njima, do 2030. prerasti u potpuno autonomnu komunikaciju agent–agent, a takav razvoj omogućit će naprednu personalizaciju i autonomne interakcije kroz više komunikacijskih kanala.