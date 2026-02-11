Dva desetljeća Infobipa: Kako je mali startup izrastao u prvog hrvatskog jednoroga

U povodu 20 godina rada iz Infobipa iznose viziju budućnosti komunikacije između brendova i korisnika, predviđajući temeljitu promjenu u načinu te komunikacije te eru umjetne inteligencije (AI), uz dodatno ubrzavanje svoje transformacije prema kompaniji kojoj je razvoj AI-ja strateški prioritet.

Infobip je osnovan 2006. godine u Vodnjanu kao mali startup, a izrastao je u prvog hrvatskog jednoroga (privatni startup koji je procijenjen na više od milijardu američkih dolara) i jednog od najvećih tehnoloških hubova u regiji, a danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda i zapošljava više od 3500 stručnjaka.