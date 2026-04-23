Meta otpušta 10 posto svojih zaposlenika: Sve ulažu u umjetnu inteligenciju

Meta će idući mjesec provesti novi val otpuštanja kojim planira smanjiti broj zaposlenih za oko 10 posto, odnosno za približno 8.000 radnika, stoji u internom dopisu zaposlenicima.
Tvrtka je najavila i da neće popuniti tisuće već otvorenih radnih mjesta za koja je ranije započela zapošljavanje, navodi BBC.
Glavni razlog rezova su povećana ulaganja u druga područja poslovanja, prije svega u umjetnu inteligenciju. Meta ove godine planira u taj segment uložiti oko 135 milijardi dolara, što je približno jednako ukupnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju u prethodne tri godine.
Glasnogovornik Mete potvrdio je planirane otkaze, ali nije iznosio dodatne detalje.
Izvršni direktor Mark Zuckerberg već je početkom godine najavio promjene, istaknuvši kako umjetna inteligencija značajno povećava produktivnost zaposlenika.
‘Mislim da će 2026. biti godina u kojoj će umjetna inteligencija dramatično promijeniti način na koji radimo’, rekao je.
Meta je već ranije ove godine otpustila oko 2.000 zaposlenika u dva manja vala, a novi rezovi bit će najveći od 2023. godine.
Tvrtka je posljednjih mjeseci snažno usmjerila resurse na razvoj vlastitih modela i alata umjetne inteligencije, nastojeći sustići konkurenciju.
U tom kontekstu zaposlenicima je nedavno najavljeno i praćenje aktivnosti na radnim računalima radi poboljšanja AI sustava, što je izazvalo kritike dijela zaposlenika.
Od 2022. Meta je kroz više krugova otpuštanja smanjila broj zaposlenih za desetke tisuća, iako je u međuvremenu ponovno zapošljavala te se broj radnika približio razinama prije prvih rezova.