Meta otpušta 10 posto svojih zaposlenika: Sve ulažu u umjetnu inteligenciju

Meta će idući mjesec provesti novi val otpuštanja kojim planira smanjiti broj zaposlenih za oko 10 posto, odnosno za približno 8.000 radnika, stoji u internom dopisu zaposlenicima.

Tvrtka je najavila i da neće popuniti tisuće već otvorenih radnih mjesta za koja je ranije započela zapošljavanje, navodi BBC.

Glavni razlog rezova su povećana ulaganja u druga područja poslovanja, prije svega u umjetnu inteligenciju. Meta ove godine planira u taj segment uložiti oko 135 milijardi dolara, što je približno jednako ukupnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju u prethodne tri godine.

Glasnogovornik Mete potvrdio je planirane otkaze, ali nije iznosio dodatne detalje.