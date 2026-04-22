Meta će pratiti pokrete mišem i tipkanje svojih zaposlenika za treniranje AI-a

Iz tvrtke tvrde da je cilj prikupiti stvarne primjere kako ljudi koriste računala, kako bi AI sustavi mogli učinkovitije obavljati svakodnevne zadatke. Naglašavaju da se podaci neće koristiti u druge svrhe te da postoje zaštitne mjere za osjetljiv sadržaj.

Meta planira početi detaljno pratiti rad svojih zaposlenika, uključujući pritiske tipki i pokrete miša, kako bi te podatke koristio za treniranje modela umjetne inteligencije . Novi alat, nazvan Model Capability Initiative (MCI) , bit će instaliran na službenim računalima i internim aplikacijama te će bilježiti aktivnosti korisnika.

Unatoč tome, dio zaposlenika je zabrinut. Neki smatraju da je ovakav pristup pretjeran i neugodan, posebno u kontekstu očekivanih dodatnih otpuštanja. Kritike dolaze i od bivših zaposlenika koji tvrde da kompanija sve više forsira umjetnu inteligenciju bez obzira na posljedice za radnu kulturu.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Mark Zuckerberg intenzivno usmjerava tvrtku prema AI strategiji. Meta planira uložiti oko 140 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju tijekom 2026., što je gotovo dvostruko više nego prethodne godine. U sklopu tog zaokreta, tvrtka je već investirala u druge AI projekte i restrukturirala svoje interne timove.

Istodobno, primjetan je pad broja otvorenih radnih mjesta, što dodatno potiče spekulacije o smanjenju broja zaposlenih. Interni podaci sugeriraju da se Meta sve više oslanja na automatizaciju i AI alate kako bi smanjila potrebu za velikim timovima.

Prikupljeni podaci kroz novi sustav trebali bi pomoći razvoju naprednijih AI modela koji će moći samostalno obavljati zadatke koje su ranije radili ljudi. Taj se pristup uklapa u širu viziju tvrtke da umjetna inteligencija u bliskoj budućnosti značajno promijeni način rada i organizaciju poslova, piše BBC.