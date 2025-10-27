Meta ne odustaje: Njezina umjetna inteligencija sada uređuje i vaše 'storyje' na Instagramu

Meta pronalazi dodatne načine na koje će korisnici konačno početi koristiti Meta AI

Meta proširuje doseg umjetne inteligencije na Instagramu. Najnovija nadogradnja omogućuje korisnicima uređivanje fotografija i videozapisa u storyjima pomoću tekstualnih uputa, čijim alatima možete ukloniti ili promijeniti objekte na slikama te potpuno promijeniti stil fotografije generativnom AI tehnologijom.

Alati se nalaze u novom izborniku restyle, dostupnim pri vrhu sučelja za kreiranje Storiesa, a korisnici mogu odabrati opcije 'add' (dodaj), 'remove' (ukloni) ili 'change' (promijeni) da bi prilagodili pojedine elemente na fotografijama. Funkcionalnost je slična drugim AI alatima za uređivanje slika. Naprimjer, možete izbrisati neželjene objekte iz pozadine, promijeniti izgled odjeće ili potpuno izmijeniti pozadinu, poput pretvaranja obične fotografije mačke u onu koja izgleda kao da je snimljena u svemiru. Osim preciznih izmjena, korisnici mogu koristiti prompt traku za slobodnije izmjene bez potrebe za biranjem konkretne naredbe. Generiranje rezultata traje samo nekoliko sekundi, a iskustvo rada je brže i uglađenije u usporedbi s ranijim Metinim alatima, poput prvog imagine generatora slika.