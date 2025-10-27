Meta ne odustaje: Njezina umjetna inteligencija sada uređuje i vaše 'storyje' na Instagramu

Meta pronalazi dodatne načine na koje će korisnici konačno početi koristiti Meta AI
Meta proširuje doseg umjetne inteligencije na Instagramu. Najnovija nadogradnja omogućuje korisnicima uređivanje fotografija i videozapisa u storyjima pomoću tekstualnih uputa, čijim alatima možete ukloniti ili promijeniti objekte na slikama te potpuno promijeniti stil fotografije generativnom AI tehnologijom.
Alati se nalaze u novom izborniku restyle, dostupnim pri vrhu sučelja za kreiranje Storiesa, a korisnici mogu odabrati opcije 'add' (dodaj), 'remove' (ukloni) ili 'change' (promijeni) da bi prilagodili pojedine elemente na fotografijama. Funkcionalnost je slična drugim AI alatima za uređivanje slika. Naprimjer, možete izbrisati neželjene objekte iz pozadine, promijeniti izgled odjeće ili potpuno izmijeniti pozadinu, poput pretvaranja obične fotografije mačke u onu koja izgleda kao da je snimljena u svemiru.
Osim preciznih izmjena, korisnici mogu koristiti prompt traku za slobodnije izmjene bez potrebe za biranjem konkretne naredbe. Generiranje rezultata traje samo nekoliko sekundi, a iskustvo rada je brže i uglađenije u usporedbi s ranijim Metinim alatima, poput prvog imagine generatora slika.
Meta je također dodala unaprijed postavljene efekte koji mogu promijeniti cijeli izgled slike u određenom stilu, poput anime, akvarela ili 8-bitne grafike, bez potrebe za unosom teksta. Uz to, testiraju se efekti za kratke videozapise, iako su trenutačno dostupne opcije samo za fotografije.
Tvrtka istodobno testira restyle efekte i za tekst unutar storyja, što korisnicima omogućuje da promijene izgled fonta pomoću AI-a. Naprimjer, korisnik može zatražiti da tekst 'izgleda kao da je napravljen od dječjih kockica'.
Ovim se promjenama Meta AI dodatno uvlači u Instagram. Premda su opcije već bile dostupne preko Meta AI asistenta, kojeg nitko živ ne želi koristiti, sad su integrirane u Stories, što znači da će ih vjerojatno početi koristiti više ljudi. Instagram potiče korisnike na eksperimentiranje uvođenjem nove naljepnice add yours, a ona omogućuje dijeljenje i ponavljanje AI promptova između korisnika, piše Engadget.