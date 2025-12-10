susret u bruxellesu

Vučić nakon sastanka s Von der Leyen: Zadovoljan sam

I.V.

10.12.2025 u 22:25

Aleksandar Vučić, Ursula von der Leyen i Antonio Costa
Aleksandar Vučić, Ursula von der Leyen i Antonio Costa Izvor: Instagram / Autor: Instagram (Aleksandar Vučić)
Bionic
Reading

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen da su razgovarali i o energetskim problemima s kojima se suočava Srbija te da je samo pitanje kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije od SAD-a

'Iskreno, zadovoljan sam tijekom, načinom i tonom razgovora, posebno u vezi s energetskom situacijom u kojoj nam već danas nije lako, a svakim danom će biti sve teže. Već je 61 ili 62 dana otkako nismo primili ni kap nafte u našu rafineriju i jedino je pitanje kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za središnju banku i banke, a onda nastaju pravi problemi', rekao je Vučić na konferenciji za novinare, piše N1 Srbija.

Srbijanski predsjednik također je izjavio da su razgovarali o tome gdje i kako se mogu uvoziti derivati ​​iz susjednih zemalja i kako se mogu graditi novi naftovodi.

'Još uvijek nemam isti strah od plina kao od nafte. Naravno, imam strah kao odgovoran čovjek, ali tražili smo rješenja i radili na tome, te se nadam da ćemo imati podršku EU-a u tim važnim stvarima', rekao je Vučić.

Prethodno je na svom Instagram profilu izjavio da je s dužnosnicima EU-a razgovarao o europskom putu Srbije, energetskoj sigurnosti i stabilnosti, kao i o situaciji u regiji.

'Velika je čast za Srbiju što sam večeras u Bruxellesu imao priliku razgovarati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa između Srbije i EU-a i našeg europskog puta. Zahvalan sam na gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem europskom putu, kao i našoj agendi reformi i razvoja', napisao je Vučić. Dodao je da je s domaćinima razmijenio mišljenja o svim koracima koje je Srbija poduzela kako bi provela reforme i ispunila svoje obveze.

'Posebnu pozornost posvetili smo energetskom sektoru, s naglaskom na energetsku sigurnost i stabilnost Srbije. Razgovarali smo i o zamahu u europskoj politici proširenja, situaciji u regiji, kao i mogućnostima ubrzanja našeg europskog puta', zaključio je Vučić.

tportal
