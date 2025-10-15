Meta uklonila grupu na Facebooku koja je objavljivala podatke o američkim imigracijskim agentima

Kompanija Meta u utorak je uklonila grupu na Facebooku koja je, prema navodima američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ), bila korištena za 'otkrivanje i ciljano uznemiravanje' agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE) u Chicagu
O uklanjanju je prva izvijestila glavna državna odvjetnica Pam Bondi, koja je na platformi X objavila da će tamošnje Ministarstvo pravosuđa 'nastaviti surađivati s tehnološkim tvrtkama kako bi uklonilo platforme na kojima radikalne skupine mogu poticati nasilje protiv saveznih službenika'.
Glasnogovornik Mete potvrdio je uklanjanje grupe, ali nije želio otkriti koliko je imala članova ni koje su konkretne objave dovele do te odluke.
'Grupa je uklonjena zbog kršenja naših pravila o koordiniranoj šteti', stoji u priopćenju kompanije, koja se pozvala i na vlastite politike o 'Coordinating Harm and Promoting Crime', odnosno zabrani poticanja nasilja i kaznenih djela putem svojih platformi.
Pritisak na tehnološke kompanije
Na slične su se poteze odlučini i Metini konkurenti poput Applea i Googlea, koji su posljednjih tjedana uklonili aplikacije pomoću kojih se anonimno moglo prijavljivati lokacije agenata ICE-a i drugih službenika.
Apple je, pod pritiskom Bondi i Ministarstva pravosuđa, sredinom listopada uklonio aplikaciju ICEBlock, uz objašnjenje da je 'prema informacijama dobivenim od tijela za provedbu zakona, aplikacija predstavljala sigurnosni rizik'. Bondi je tada izjavila da je aplikacija 'osmišljena kako bi dovela ICE agente u opasnost samo zato što rade svoj posao'.
Google, koji nije ni nudio ICEBlock u svojoj trgovini aplikacija, potvrdio je da je uklonio slične aplikacije jer su 'kršile pravila platforme', iako Ministarstvo pravosuđa s tvrtkom nikada nije službeno kontaktiralo.
Autor ICEBlocka, Joshua Aaron, kritizirao je odluku Applea i Bijele kuće u intervjuu za CNBC, usporedivši svoju aplikaciju s popularnom aplikacijom Waze, koja korisnicima omogućuje prijavljivanje lokacija policijskih patrola. 'Ovo je pitanje temeljnih ustavnih prava koja nam ova administracija oduzima, dok velike kompanije bez pogovora slijede njihove zahtjeve', rekao je Aaron.