Meta uklonila grupu na Facebooku koja je objavljivala podatke o američkim imigracijskim agentima

O uklanjanju je prva izvijestila glavna državna odvjetnica Pam Bondi, koja je na platformi X objavila da će tamošnje Ministarstvo pravosuđa 'nastaviti surađivati s tehnološkim tvrtkama kako bi uklonilo platforme na kojima radikalne skupine mogu poticati nasilje protiv saveznih službenika'.

Glasnogovornik Mete potvrdio je uklanjanje grupe, ali nije želio otkriti koliko je imala članova ni koje su konkretne objave dovele do te odluke.

'Grupa je uklonjena zbog kršenja naših pravila o koordiniranoj šteti', stoji u priopćenju kompanije, koja se pozvala i na vlastite politike o 'Coordinating Harm and Promoting Crime', odnosno zabrani poticanja nasilja i kaznenih djela putem svojih platformi.