Meta uvodi roditeljski nadzor za umjetnu inteligenciju

No, roditelji neće moći isključiti Metinog pomoćnika s umjetnom inteligencijom. Ostat će dostupan kako bi 'nudio korisne informacije i obrazovne mogućnosti, s unaprijed postavljenim, dobi primjerenim zaštitama kako bi se pomoglo u zaštiti tinejdžera'.

Meta Platforms će od početka iduće godine dodati roditeljski nadzor za interakcije djece s robotima za brbljanje temeljenim na umjetnoj inteligenciji , uključujući mogućnost potpunog isključivanja chatova jedan na jedan s AI likovima.

Roditelji koji ne žele isključiti sve chatove sa svim AI likovima također će moći blokirati određene chatbotove, kao i dobiti 'uvid' u to o čemu njihova djeca razgovaraju s AI likovima, iako neće imati pristup punim chatovima.

Promjene dolaze u trenutku kada se div društvenih medija suočava s stalnim kritikama zbog štete koju nanose djeci na svojim platformama. AI chatbotovi također su pod lupom zbog svojih interakcija s djecom. Zbog nekih interakcija su podignute tužbe u kojima se tvrdi kako su pojedinu djecu dovele do samoubojstva.

Više od 70 posto tinejdžera koristilo je AI alate, a polovica ih redovito koristi, prema nedavnoj studiji Common Sense Media, neprofitne organizacije koja proučava i zagovara razumno korištenje ekrana i digitalnih medija.

Tinejdžerski korisnički računi na Instagramu bit će ograničeni na gledanje sadržaja PG-13 prema zadanim postavkama. Neće im biti moguće mijenjati postavke bez dopuštenja roditelja. To znači da će djeca koja koriste račune specifične za tinejdžere vidjeti fotografije i videozapise na Instagramu koji su slični onome što bi vidjeli u filmu s oznakom PG-13, bez seksa, droga ili opasnih vratolomija.

Ista ograničenja bit će primjenjena i na AI alate. No, skupine koje se bore za zaštitu djece skeptične su oko najavljenih mjera jer smatraju kako Meta samo želi spriječiti donošenje zakona koji im ne odgovara, Euro News.