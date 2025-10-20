OD 1. SIJEČNJA

Meta uvodi roditeljski nadzor za umjetnu inteligenciju

Miroslav Wranka

20.10.2025 u 12:23

Instagram
Instagram Izvor: Profimedia / Autor: Ascannio / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

No, roditelji neće moći isključiti Metinog pomoćnika s umjetnom inteligencijom, a i skupine koje se bave zaštitom djece dovode u pitanje Metine namjere

Meta Platforms će od početka iduće godine dodati roditeljski nadzor za interakcije djece s robotima za brbljanje temeljenim na umjetnoj inteligenciji, uključujući mogućnost potpunog isključivanja chatova jedan na jedan s AI likovima.

No, roditelji neće moći isključiti Metinog pomoćnika s umjetnom inteligencijom. Ostat će dostupan kako bi 'nudio korisne informacije i obrazovne mogućnosti, s unaprijed postavljenim, dobi primjerenim zaštitama kako bi se pomoglo u zaštiti tinejdžera'.

vezane vijesti

Roditelji koji ne žele isključiti sve chatove sa svim AI likovima također će moći blokirati određene chatbotove, kao i dobiti 'uvid' u to o čemu njihova djeca razgovaraju s AI likovima, iako neće imati pristup punim chatovima.

Promjene dolaze u trenutku kada se div društvenih medija suočava s stalnim kritikama zbog štete koju nanose djeci na svojim platformama. AI chatbotovi također su pod lupom zbog svojih interakcija s djecom. Zbog nekih interakcija su podignute tužbe u kojima se tvrdi kako su pojedinu djecu dovele do samoubojstva.

Više od 70 posto tinejdžera koristilo je AI alate, a polovica ih redovito koristi, prema nedavnoj studiji Common Sense Media, neprofitne organizacije koja proučava i zagovara razumno korištenje ekrana i digitalnih medija.

Tinejdžerski korisnički računi na Instagramu bit će ograničeni na gledanje sadržaja PG-13 prema zadanim postavkama. Neće im biti moguće mijenjati postavke bez dopuštenja roditelja. To znači da će djeca koja koriste račune specifične za tinejdžere vidjeti fotografije i videozapise na Instagramu koji su slični onome što bi vidjeli u filmu s oznakom PG-13, bez seksa, droga ili opasnih vratolomija.

Ista ograničenja bit će primjenjena i na AI alate. No, skupine koje se bore za zaštitu djece skeptične su oko najavljenih mjera jer smatraju kako Meta samo želi spriječiti donošenje zakona koji im ne odgovara, Euro News.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DIGITALNA PRIJETNJA

DIGITALNA PRIJETNJA

Val hakerskih napada širi se Europom: Ove tvrtke i države su najizloženije
Haven-1

Haven-1

Grdosija od 14 tona spremna za lansiranje: Život u svemiru postaje stvarnost?
VJERA I TEHNOLOGIJA

VJERA I TEHNOLOGIJA

Tko je bez grijeha, neka prvi baci... prompt? Kako i zašto ljudi koriste AI za razgovor s bogo(vi)m(a)

najpopularnije

Još vijesti