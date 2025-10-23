RESTRUKTURIRANJE

Meta otpustila 600 zaposlenika iz odjela za 'superinteligenciju'

23.10.2025 u 10:18

Meta je otpustila oko 600 zaposlenika iz svojeg odjela Meta Superintelligence Labs (MSL), potvrdio je glasnogovornik kompanije. Riječ je o najnovijem valu restrukturiranja u okviru ambiciozne AI strategije Marka Zuckerberga

Odluku o rezovima u MSL-u objavio je glavni direktor za umjetnu inteligenciju Alexandr Wang u internom dopisu koji je Business Insider dobio na uvid. 'Smanjenjem veličine tima bit će potrebno manje razgovora kako bi se donijela odluka, a svaka osoba imat će veći utjecaj i odgovornost', napisao je Wang u dopisu, dodajući kako su svi pogođeni zaposlenici već obaviješteni.

Iz Mete nisu davali dodatne komentare osim Wangova memoranduma. Restrukturiranje se događa trenutku kada tvrtka pokušava usklađivati svoje brojne AI inicijative; od odjela za istraživanje i proizvodne timove do infrastrukture i elitne jedinice TBD, zadužene za razvoj nove generacije Meta AI modela.

MSL je osnovan u lipnju kako bi predvodio Zuckerbergovu viziju tzv. superinteligencije, sustava umjetne inteligencije koji bi, kako vjeruje, jednog dana mogao nadmašiti ljudske sposobnosti.

Taj je odjel u kratkom vremenu postao jedan od najvažnijih i najskupljih projekata u povijesti Mete, u koji su uložene stotine milijuna dolara za zapošljavanje inženjera i istraživača iz OpenAI-ja, Google DeepMinda, Applea i drugih tehnoloških divova.

No, njegov brzi rast doveo je i do unutarnjih napetosti – preklapanja nadležnosti, prioriteta koji se stalno mijenjaju i odlaska dijela zaposlenika. Zuckerberg posljednjih mjeseci ponavlja kako želi da Meta postane tvrtka 'malih, ali iznimno sposobnih timova', što se sada očituje i u praksi.

U internom dopisu Wang je istaknuo da otkazi ne znače smanjenje ulaganja u umjetnu inteligenciju, nego upravo suprotno: 'Ovo ni na koji način ne znači smanjenje investicija. Nastavit ćemo zapošljavati vodeće AI stručnjake. Naš je cilj da MSL postane najagilniji i najtalentiraniji tim u industriji.'

Dodao je i da će pogođenima biti ponuđene nove pozicije unutar Mete putem 'ubrzanog internog zapošljavanja'. Meta tako nastavlja graditi svoj put prema, kako kaže Wang, u kojem su manji timovi, veća brzina i fokus ključne riječi nove strategije.

