Meta otpustila 600 zaposlenika iz odjela za 'superinteligenciju'

Odluku o rezovima u MSL-u objavio je glavni direktor za umjetnu inteligenciju Alexandr Wang u internom dopisu koji je Business Insider dobio na uvid. 'Smanjenjem veličine tima bit će potrebno manje razgovora kako bi se donijela odluka, a svaka osoba imat će veći utjecaj i odgovornost', napisao je Wang u dopisu, dodajući kako su svi pogođeni zaposlenici već obaviješteni.

Iz Mete nisu davali dodatne komentare osim Wangova memoranduma. Restrukturiranje se događa trenutku kada tvrtka pokušava usklađivati svoje brojne AI inicijative; od odjela za istraživanje i proizvodne timove do infrastrukture i elitne jedinice TBD, zadužene za razvoj nove generacije Meta AI modela.

MSL je osnovan u lipnju kako bi predvodio Zuckerbergovu viziju tzv. superinteligencije, sustava umjetne inteligencije koji bi, kako vjeruje, jednog dana mogao nadmašiti ljudske sposobnosti.