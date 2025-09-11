Nizozemci pokrenuli istragu protiv Snapchata zbog prodaje e-cigareta maloljetnicima online

Potez slijedi nakon pritužbe nizozemskih liječnika okupljenih u udruzi Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) . Oni tvrde da Snapchat nije poduzeo mjere kako bi spriječio prodaju ilegalnih e-cigareta te su, nakon provjere, zaključili da maloljetnici i dalje bez poteškoća mogu doći do tih proizvoda .

Nizozemska Uprava za potrošače i tržišta (ACM) pokrenula je istragu protiv društvene mreže Snapchat zbog sumnje da krši pravila Europske unije o internetskim platformama dopuštajući prodaju elektroničkih cigareta maloljetnicima . Regulator je u priopćenju naveo da postoji 'dovoljno razloga' za sumnju u kršenje Zakona o digitalnim uslugama (DSA).

Nizozemska je u siječnju 2024. uvela zabranu prodaje aromatiziranih e-cigareta, a prodaja svim maloljetnicima ionako je zakonom zabranjena. Prema pravilima Zakona o digitalnim uslugama, internetske platforme moraju poduzeti učinkovite mjere za zaštitu djece i mladih od ilegalnih proizvoda i sadržaja.

Kako Snapchat ima sjedište za EU u Amsterdamu, ACM će provjeriti poštuje li platforma te obveze. Regulator je potvrdio da surađuje s Europskom komisijom, zaduženom za provedbu pravila tog zakona u slučaju 25 takozvanih vrlo velikih internetskih platformi (VLOP), odnosno onih s više od 45 milijuna mjesečnih korisnika u Europi.

Europska komisija još je u studenom 2023. uputila Snapchatu službeni zahtjev za informacijama o zaštiti maloljetnika te o funkcioniranju njihovih sustava preporuka. Iz Komisije su potvrdili da su im dostavili odgovore, no sadržaj nije javno objavljen.

Iz tvrtke je pak ranije za Euronews poručeno da su 'uložili ogromne resurse kako bi spriječili zlouporabu platforme i educirali korisnike Snapchata'.