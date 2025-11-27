OpenAI odbacuje optužbe da je ChatGPT kriv za samoubojstvo tinejdžera

Kompanija tvrdi da je Adam Raine, čiji su roditelji pokrenuli tužbu, zaobilazio sigurnosne mjere chatbota koji mu je pomogao napisati oproštajno pismo i dao detaljne upute 'kako napraviti bolju omču'
OpenAI je odbacio optužbe da snosi odgovornost za samoubojstvo tinejdžera nakon što je obitelj u kolovozu podnijela tužbu tvrdeći da je 16-godišnji Adam Raine koristio ChatGPT kao 'pomagača za samoubojstvo'. Tvrtka je u utorak prvi put odgovorila na navode u pravnom podnesku pred Vrhovnim sudom Kalifornije u San Franciscu.
Tužbu protiv OpenAI-a i njegova izvršnog direktora Sama Altmana podigli su Raineovi roditelji nakon što je njihov sin u travnju počinio samoubojstvo. Prema tužiteljima, mladić je razvio psihološku ovisnost o chatbotu koji mu je navodno pomogao u planiranju vlastite smrti i napisao oproštajno pismo.
U sudskim se dokumentima nalaze zapisi iz razgovora za koje se navodi da pokazuju kako je ChatGPT obeshrabrivao tinejdžera od traženja stručne pomoći, ponudio da mu sastavi oproštajno pismo i dao savjete o načinu postavljanja omče.
OpenAI je u podnesku tvrdio da je 'tragičan događaj' posljedica 'zlouporabe, neovlaštene uporabe, nenamjerne uporabe, nepredvidive uporabe i/ili nepravilne uporabe ChatGPT-ja', prenosi NBC News. Tvrtka je dodala da maloljetnik nije smio koristiti tehnologiju bez pristanka roditelja niti zaobilaziti zaštitne mehanizme.
U objavi na službenoj stranici OpenAI je naveo kako im je cilj postupati s 'pažnjom, transparentnošću i poštovanjem' u slučajevima koji se tiču mentalnog zdravlja. Naglašava da njegov pravni odgovor sadrži 'teške činjenice o Adamovu mentalnom zdravlju i životnim okolnostima' te izražava sućut obitelji.
Jay Edelson, odvjetnik Raineovih, izjavio je za NBC News da OpenAI 'u potpunosti ignorira sve porazne činjenice koje smo iznijeli', uključujući tvrdnju da je GPT-4o lansiran bez potpunog testiranja i da je OpenAI dvaput mijenjao specifikacije modela na način koji je omogućio chatbotu da ulazi u razgovore o samoozljeđivanju. Naveo je i da je ChatGPT navodno odvraćao tinejdžera od razgovora s roditeljima o suicidalnim mislima te mu pomagao u planiranju 'lijepog samoubojstva'.
Raineov slučaj jedan je u nizu sudskih postupaka u kojima se tvrdi da je ChatGPT potaknuo suicidalno ponašanje ili štetne zablude. Od rujna je OpenAI pojačao roditeljske kontrole te one sada uključuju i obavještavanje roditelja kada se čini da je dijete uznemireno, piše Euronews.
Ne ustručavajte se tražiti pomoć
- Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb
Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.
- Hrabri telefon
Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.
Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.
A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.
- Psihološki centar TESA
Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana. Nazovite na broj 01/4828-888 radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet na adresu psiho.pomoc@tesa.hr.