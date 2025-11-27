OpenAI odbacuje optužbe da je ChatGPT kriv za samoubojstvo tinejdžera

OpenAI je odbacio optužbe da snosi odgovornost za samoubojstvo tinejdžera nakon što je obitelj u kolovozu podnijela tužbu tvrdeći da je 16-godišnji Adam Raine koristio ChatGPT kao 'pomagača za samoubojstvo'. Tvrtka je u utorak prvi put odgovorila na navode u pravnom podnesku pred Vrhovnim sudom Kalifornije u San Franciscu.

Tužbu protiv OpenAI-a i njegova izvršnog direktora Sama Altmana podigli su Raineovi roditelji nakon što je njihov sin u travnju počinio samoubojstvo. Prema tužiteljima, mladić je razvio psihološku ovisnost o chatbotu koji mu je navodno pomogao u planiranju vlastite smrti i napisao oproštajno pismo.

U sudskim se dokumentima nalaze zapisi iz razgovora za koje se navodi da pokazuju kako je ChatGPT obeshrabrivao tinejdžera od traženja stručne pomoći, ponudio da mu sastavi oproštajno pismo i dao savjete o načinu postavljanja omče.