Mark Zuckerberg i društvo sad mogu čitati vaše poruke na Instagramu. Nemojte to zaboraviti

Tvrtka Meta Platforms je, najavljujući promjenu politike, taj potez obrazložila malim brojem ljudi koji su koristili tu značajku. No, pojavila su se pitanja o njezinom utjecaju na privatnost korisnika i hoće li poboljšati sigurnost djece na platformi.

Od 8. svibnja zaštita enkripcijom od pošiljatelja do primatelja više nije dostupna u izravnim porukama na Instagramu.

Instagram je dugo bio središnja točka rasprave o sigurnosti online - bilo u vezi s problematičnim utjecajem na sliku o tijelu, kibernetičkim nasilništvom ili seksualnim iznuđivanjem.

Promjena politike koju je provela Meta izravno utječe na to kako se sigurnost i moderiranje provode u privatnim porukama.

Privatna budućnost nije došla

Istraživanja su pokazala kako su počinitelji prvo kontaktirali otprilike 23 posto australskih žrtava seksualnog iznuđivanja na Instagramu, drugom najčešćem načinu kontakta, iza Snapchata (s 50 posto).

Enkripcijska zaštita od pošiljatelja do primatelja oblik je šifriranja poruke kako bi ju mogli pročitati samo uređaji pošiljatelja i primatelja. Platforma koja nosi poruku, u ovom slučaju Instagram, ne može joj pristupiti.

Ista tehnologija prisutna je prema zadanim postavkama na WhatsAppu, Signalu, iMessageu i (od kraja 2023. godine) Facebookovom Messengeru.

Glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg prvi je put obećao uvesti takvu enkripciju u Metine proizvode za razmjenu poruka još 2019., pod sloganom 'Budućnost je privatna.'

Instagram je testirao šifrirane izravne poruke 2021. Uveo ih je kao značajku za prijavu 2023.

Enkripcija izravnih poruka nikada nije postala zadana postavka. To sigurno nije pomoglo u širem prihvaćanju.

Što to znači za korisnike Instagrama?

U praksi, svaka poruka koju pošaljete na Instagramu sada putuje u obliku koji Meta može pročitati. Metina politika privatnosti navodi sadržaj poruka koje korisnici šalju i primaju među podacima koje prikuplja.

Načelno, to omogućuje tvrtki korištenje tih podataka za personalizaciju značajki, obuku modela umjetne inteligencije i isporuku ciljanog oglašavanja.

Iako se Meta javno obvezala kako neće obučavati svoje AI modele na privatnim porukama osim ako ih korisnici aktivno ne podijele s Meta AI, nije dala nikakvu ekvivalentnu javnu obvezu u vezi s oglašavanjem.

To ostavlja otvorenu mogućnost za korištenje nešifriranih izravnih poruka s Instagrama za ciljanje oglasa.

Bez šifriranja, Metina predanost umjetnoj inteligenciji sada je podržana samo politikom, a ne samom tehnologijom.

Ovo je jasna promjena Metinog stava o privatnosti na prvom mjestu, koji je Zuckerberg najavio prije sedam godina.