Mark Zuckerberg i društvo sad mogu čitati vaše poruke na Instagramu. Nemojte to zaboraviti

Promjena politike koju je provela tvrtka Meta Platforms izravno utječe na to kako se sigurnost i moderiranje provode u privatnim porukama
Od 8. svibnja zaštita enkripcijom od pošiljatelja do primatelja više nije dostupna u izravnim porukama na Instagramu.
Tvrtka Meta Platforms je, najavljujući promjenu politike, taj potez obrazložila malim brojem ljudi koji su koristili tu značajku. No, pojavila su se pitanja o njezinom utjecaju na privatnost korisnika i hoće li poboljšati sigurnost djece na platformi.
Instagram je dugo bio središnja točka rasprave o sigurnosti online - bilo u vezi s problematičnim utjecajem na sliku o tijelu, kibernetičkim nasilništvom ili seksualnim iznuđivanjem.
Privatna budućnost nije došla
Istraživanja su pokazala kako su počinitelji prvo kontaktirali otprilike 23 posto australskih žrtava seksualnog iznuđivanja na Instagramu, drugom najčešćem načinu kontakta, iza Snapchata (s 50 posto).
Enkripcijska zaštita od pošiljatelja do primatelja oblik je šifriranja poruke kako bi ju mogli pročitati samo uređaji pošiljatelja i primatelja. Platforma koja nosi poruku, u ovom slučaju Instagram, ne može joj pristupiti.
Ista tehnologija prisutna je prema zadanim postavkama na WhatsAppu, Signalu, iMessageu i (od kraja 2023. godine) Facebookovom Messengeru.
Glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg prvi je put obećao uvesti takvu enkripciju u Metine proizvode za razmjenu poruka još 2019., pod sloganom 'Budućnost je privatna.'
Instagram je testirao šifrirane izravne poruke 2021. Uveo ih je kao značajku za prijavu 2023.
Enkripcija izravnih poruka nikada nije postala zadana postavka. To sigurno nije pomoglo u širem prihvaćanju.
Što to znači za korisnike Instagrama?
U praksi, svaka poruka koju pošaljete na Instagramu sada putuje u obliku koji Meta može pročitati. Metina politika privatnosti navodi sadržaj poruka koje korisnici šalju i primaju među podacima koje prikuplja.
Načelno, to omogućuje tvrtki korištenje tih podataka za personalizaciju značajki, obuku modela umjetne inteligencije i isporuku ciljanog oglašavanja.
Iako se Meta javno obvezala kako neće obučavati svoje AI modele na privatnim porukama osim ako ih korisnici aktivno ne podijele s Meta AI, nije dala nikakvu ekvivalentnu javnu obvezu u vezi s oglašavanjem.
To ostavlja otvorenu mogućnost za korištenje nešifriranih izravnih poruka s Instagrama za ciljanje oglasa.
Bez šifriranja, Metina predanost umjetnoj inteligenciji sada je podržana samo politikom, a ne samom tehnologijom.
Ovo je jasna promjena Metinog stava o privatnosti na prvom mjestu, koji je Zuckerberg najavio prije sedam godina.
Meta je pod stalnim pritiskom agencija za provedbu zakona, regulatora i organizacija za zaštitu djece, koje tvrde kako enkripcija stvara prostore u kojima platforme ne mogu otkriti seksualno iskorištavanje i grooming djece.
Australski povjerenik za e-sigurnost jasno je dao do znanja kako primjena enkripcije 'ne oslobađa usluge odgovornosti za hosting ili olakšavanje online zlostavljanja ili dijeljenje ilegalnog sadržaja'.
Istraživanja seksualnog iznuđivanja pokazuju kako počinitelji ne ostaju na platformi na kojoj ostvaruju prvi kontakt - više od 50 posto žrtava seksualnog iznuđivanja reklo je kako su počinitelji zatražili promjenu platforme za komuniciranje.
Meta i dalje koristi enkripciju od pošiljatelja do primatelja na svojim drugim platformama, kao što su WhatsApp i Facebook Messenger.
Potreban je pristup sigurnosti po dizajnu
Nerijetko se može čuti tvrdnja kako se mora birati između enkripcije i sigurnosti djece. No, to je lažan izbor.
Već postoji tehnologija za otkrivanje štetnog sadržaja koja istovremeno čuva poruke šifriranima tijekom prijenosa. Samo se mora pokrenuti na pravom mjestu: na korisnikovom uređaju, prije nego što uređaj šifrira i pošalje poruku ili nakon što je primi i dešifrira.
Pristupi na uređaju imaju kontroverznu povijest i svako uvođenje mora istinski štititi privatnost po dizajnu. No, tehnološke tvrtke moraju odvagnuti prigovor u odnosu na štetu koja se i dalje događa. Potreban je pristup sigurnosti po dizajnu.
Sigurnosne mjere na uređaju demonstrirane su u velikom opsegu s Appleovim otkrivanjem golotinje na uređaju za slike poslane ili primljene putem Poruka, AirDropa i FaceTimea.
Studija iz 2025. pokazala je visokoprecizno otkrivanje groominga pomoću Metinog AI modela dizajniranog posebno za implementaciju na uređajima na mobitelima.
Nedavno su i Apple i Google počeli poduzimati mjere prema primjeni provjere dobi u sklopu trgovina aplikacija na pojedinim područjima.
Najpoznatija primjena ovih tehnologija u stvarnom svijetu Appleu omogućuje provjeru dobi uz očuvanje privatnosti na razini uređaja u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše Conversation.