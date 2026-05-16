Prikrivanje pokušaja ubojstva? Veselin Milić ide u pritvor na 30 dana

Milić je osumnjičen da je kao načelnik Policijske uprave Beograda počinio više kaznenih djela u cilju prikrivanja teškog ubojstva u restoranu, nakon čega je, dan kasnije, prijavljen Nešovićev nestanak.

Nekadašnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Veselin Milić uhićen je u petak pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kako bi prikrio pokušaj ubojstva u beogradskom restoranu i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova.

Pritvor mu je određen da ne bi, 'u slučaju boravka na slobodi, uništio, sakrio, izmjenio ili krivotvorio dokaze ili tragove kaznenog djela, kao i da ne bi ometao postupak utjecajem na svjedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom razdoblju ponoviti kazneno djelo"', navodi se u priopćenju Višeg suda.

Milića su, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu (VJT), uhitili pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije.

Veselin Milić je prije uhićenja već bio saslušavan u VJT-u u sklopu istrage nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kojem se izgubio trag 12. svibnja u restoranu u luksuznom beogradskom naselju Senjak.

Pojedini mediji objavili su u petak popodne, pozivajući se na izvore u policiji, da je tijelo Aleksandra Nešovića, nađeno pored autoceste kod Šimanovaca.

Prema neslužbenim informacijama, njega je iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković Boske, dok je Nešović sjedio u društvu s Milićem.

Milić je, prema saznanjima portala lista Danas, navodno pozvao Vukovića u taj lokal kako bi ga pomirio s Nešovićem, jer su se ranije sukobili.

Među njima je izbila svađa, nakon čega je Vuković potegao pištolj i s nekoliko hitaca usmrtio Nešovića.

Poslije toga su dvojica od trojice policijskih službenika iz osiguranja Veselina Milića, zajedno s Vukovićem iznijela tijelo iz restorana i zapalili ga pored autoceste kod Šimanovaca, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i video snimke s nadzornih kamera.

U vezi s istragom svih okolnosti ubojstva uhićeno je ukupno devet osoba, među kojima i tri policajca. Očekuje se da će u roku od 48 sati, koliko traje policijsko zadržavanje, i oni biti saslušani.

Policijska uprava za grad Beograd najveća je u okviru srbijanskog MUP-a, a pozicija načelnika te uprave čini ga jednom od nekoliko najmoćnijih osoba u vrhu ministarstva.

Milićevo je bio na čelu beogradske policije u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije, da bi nakon ovog slučaja bio u petak smijenjen.

Oporba je zbog Milićeva slučaja zatražila ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i vicepremijera Ivice Dačića, te ravnatelja Policije Srbije Dragana Vasiljevića, inzistirajući na tome da afera vezana uz visokog policijskog dužnosnika 'zahtijeva institucionalnu i političku odgovornost'.

Milićevu ulogu oporba vidi kao 'izravno sudjelovanje u ugrožavanju sigurnosti građana Srbije, u čemu su upravo oni koji moraju jamčiti zaštitu, premašili sve granice', uz ocjene da to 'predstavlja poraz cjelokupnog državnog i sigurnosnog sustava i potpuno brisanje granica između državnih struktura i kriminalnih i mafijaških grupa'.