Von der Leyen: 'EU bi već ovog ljeta mogao ograničiti djeci pristup društvenim mrežama'

'Vjerujem da moramo razmotriti odgodu pristupa društvenim mrežama', rekla je Von der Leyen na konferenciji u Kopenhagenu posvećenoj zaštiti djece u doba umjetne inteligencije. Dodala je da bi, ovisno o zaključcima stručne skupine koja trenutačno razmatra sigurnost djece na internetu, Komisija mogla izaći sa zakonodavnim prijedlogom već ovog ljeta.

Von der Leyen je potvrdila da je podizanje dobne granice za korištenje društvenih mreža jedna od opcija koje EU ozbiljno razmatra. Nekoliko država članica već je krenulo u tom smjeru. Francuska je, primjerice, poduprla podizanje minimalne dobi za pristup društvenim mrežama na 15 godina, dok dio zemalja traži zajedničko europsko rješenje.

'Djetinjstvo i rana adolescencija formativne su godine i vjerujem da djeci trebamo dati više vremena kako bi postala otpornija u toj osjetljivoj fazi', poručila je predsjednica Komisije.