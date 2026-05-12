Von der Leyen: 'EU bi već ovog ljeta mogao ograničiti djeci pristup društvenim mrežama'

Europska unija mogla bi već ovog ljeta predložiti stroža pravila za pristup djece društvenim mrežama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Bruxelles razmatra podizanje dobne granice za korištenje takvih platformi, po uzoru na Australiju, koja je već odlučila zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina
'Vjerujem da moramo razmotriti odgodu pristupa društvenim mrežama', rekla je Von der Leyen na konferenciji u Kopenhagenu posvećenoj zaštiti djece u doba umjetne inteligencije. Dodala je da bi, ovisno o zaključcima stručne skupine koja trenutačno razmatra sigurnost djece na internetu, Komisija mogla izaći sa zakonodavnim prijedlogom već ovog ljeta.
Von der Leyen je potvrdila da je podizanje dobne granice za korištenje društvenih mreža jedna od opcija koje EU ozbiljno razmatra. Nekoliko država članica već je krenulo u tom smjeru. Francuska je, primjerice, poduprla podizanje minimalne dobi za pristup društvenim mrežama na 15 godina, dok dio zemalja traži zajedničko europsko rješenje.
'Djetinjstvo i rana adolescencija formativne su godine i vjerujem da djeci trebamo dati više vremena kako bi postala otpornija u toj osjetljivoj fazi', poručila je predsjednica Komisije.
Platforme sigurne 'po dizajnu'
Kao primjer navela je Australiju, koju je nazvala 'pionirom' u ovom području. Australija je već usvojila pravila kojima se minimalna dob za korištenje društvenih mreža podiže na 16 godina, a europski zakonodavci sada sve otvorenije razmatraju može li se sličan model primijeniti i u EU-u, piše Politico.
No podizanje dobne granice, naglasila je Von der Leyen, ne bi značilo da bi tehnološke kompanije bile oslobođene odgovornosti. Platforme bi, prema njezinim riječima, morale biti sigurne 'po dizajnu', u skladu s obvezama iz europskog Akta o digitalnim uslugama, poznatijeg kao DSA.
Jedno od ključnih pitanja bit će provjera dobi korisnika. Von der Leyen je istaknula da se eventualna zabrana ili ograničenje pristupa društvenim mrežama ne može provoditi bez pouzdane provjere dobi, pritom se pozvavši na nedavno predstavljenu europsku aplikaciju za provjeru dobi.
Ta je aplikacija već izazvala kritike zbog ozbiljnih sigurnosnih propusta, no predsjednica Komisije u Kopenhagenu je ustvrdila da ona 'zadovoljava sve kriterije'.
O zabrani društvenih mreža za mlađe korisnike raspravlja se zbog, kako navode iz EU-a, sve veće zabrinutosti zbog utjecaja digitalnih platformi na mentalno zdravlje djece, izloženosti štetnom sadržaju, algoritamskom poticanju ovisnosti i rizika koje donose generativna umjetna inteligencija i automatizirani sustavi preporuka.