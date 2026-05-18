Kamera za kopču za kosu? Nitko to nije tražio, ali eto - sad i to postoji

Zahvaljujući osnivačici tehnološkog startupa Computer Angel Jenny Zhang dobili smo prvu kameru u kopči za kosu na svijetu, čini se.
Iako dijeli sličnosti s pametnim naočalama, također se čini kao svojevrsna protumjera drugim nosivim uređajima na licu.
Zhang, koja tvrdi kako se preselila iz New Yorka (SAD) u Shenzhen (Kina) ne bi li napravila ovaj nosivi uređaj, pozicionira kameru u kopči za kosu kao način rekreativnog snimanja videa.
Zasad nema naznaka kako bi mogla ili trebala biti korištena u druge svrhe - video je glavni fokus.
Sudeći po dizajnu, reklo bi se kako je primarno namijenjena ženskoj publici, iako ne vidimo razlog zašto ju ne bi koristili i muškarci kojima se sviđa takva estetika (i imaju dovoljno kose za kopču).
Datum lansiranja i cijene nisu još objavljeni, piše Gizmodo.