Tko dobiva, a tko gubi u zlatnoj groznici umjetne inteligencije?

Menlo Ventures upravlja s više od 5,8 milijardi američkih dolara . Ulaže u poslovni softver, umjetnu inteligenciju, robotiku, tehnologije za široku potrošnju, biotehnologiju i zdravstvenu skrb.

Atmosfera oko procvata umjetne inteligencije nije sjajna, čak ni u tehnološkoj industriji, prema dugoj objavi na društvenim mrežama partnera Menlo Venturesa, Deedyja Dasa .

Das je opisao San Francisco kao 'prilično frenetičan trenutno', jer je 'podjela u ishodima najgora koju sam ikada vidio'.



Prema njegovoj okvirnoj procjeni, postoji oko 10 tisuća ljudi - osnivača i zaposlenika u tvrtkama poput OpenAI-ja, Anthropica i Nvidije - koji su 'dosegli bogatstvo dovoljno za mirovinu (znatno iznad 20 milijuna američkih dolara)', dok se svi ostali brinu oko toga što 'mogu raditi svoj dobro plaćen (ali ispod 500 tisuća USD) posao cijeli život i nikada to ne postići'.

