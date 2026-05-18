Bivši pisac iz Valvea ne želi raditi na Half-Lifeu 3: 'Ne bi to dirao ni sa štapom od deset stopa'

U videu koji je objavio unaprijed je naglasio da njegove izjave 'ne znače da se nešto događa' i da ne pokušava insinuirati razvoj nove Half-Life igre, svjestan koliko fanovi analiziraju svaku izjavu bivših Valveovih zaposlenika, piše PC Gamer .

Chet Faliszek, bivši scenarist studija Valve koji je radio na igrama poput Half-Life 2, Portal i Left 4 Dead, ponovno je izazvao pažnju fanova serijala govoreći o pritisku koji prati nastavke kultnih igara - posebno kada je riječ o mogućem Half-Lifeu 3.

'Ne želim dirati postojeću priču'

Faliszek je odgovarao na komentar korisnika koji je tvrdio da bi Valveu bilo 'nevjerojatno lako' napraviti Half-Life 3 jer 'radnja može otići bilo kamo'. Scenarist se nije složio s tom idejom, objašnjavajući da ga golemi i detaljno razrađeni univerzumi više plaše nego privlače.

'Kada me ljudi pitaju bih li se želio vratiti tome - ne. Gotovo nikad ne želim raditi na nečemu što već ima ogromnu pozadinsku priču', rekao je. Dodao je da ne želi situacije u kojima ga fanovi ispravljaju zbog sitnih detalja ili promjena u kontinuitetu priče.

Kritika moderne opsjednutosti kultnim igrama

Faliszek je objasnio da sebe više vidi kao pisca likova nego velikih mitologija i enciklopedijskih univerzuma. Prema njegovim riječima, moderna gaming i internetska kultura postali su izrazito opsjednuti dubinskim analizama lorea, što mu osobno nije zanimljivo. 'Ne znam toliko detalja ni o vlastitom životu, a kamoli o cijeloj povijesti nekog gaming univerzuma', rekao je.

Prisjetio se i razgovora sa studijem Bungie o potencijalnoj suradnji, no rekao je da ga je količina lorea u njihovim igrama odbila. 'Njihove igre imaju toliko priče da me to iskreno prestrašilo', rekao je. Za njega su nastavci velikih franšiza 'katastrofa i noćna mora' koje radije izbjegava.

Fanovi i dalje čekaju Half-Life 3

Iako je Faliszek više puta naglasio da ne zna ništa o eventualnom nastavku, svaka rasprava o Half-Life serijalu redovito ponovno potakne nagađanja o trećem nastavku. Valve nikada službeno nije potvrdio razvoj Half-Lifea 3, no igra je tijekom godina postala jedan od najvećih 'fantomskih' projekata u industriji videoigara.

Faliszek je na kraju razgovora dodatno naglasio koliko želi ostati podalje od toga. 'Ne bih to dirao ni motkom od deset stopa. Čak ni gravity gunom koji drži tu motku', našalio se scenarist, referirajući se na poznato oružje iz Half-Life serijala.