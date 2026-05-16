VIDEO I Reuters piše o hrvatskom robotaksiju: 'Prvi takav u Europi'

I.H.

16.05.2026 u 14:56

Vožnja Verneom, prvim europskim robotaksijem u Zagrebu
Vožnja Verneom, prvim europskim robotaksijem u Zagrebu
Nedavno je u Zagrebu predstavljena prva komercijalna robotaksi usluga u Europi, a o robotaksiju prilog je napravila i Reutersova Rachel Faber. I oni ističu da je riječ o prvoj takvoj usluzi na kontinentu te tumače da korisnici putem Verneove aplikacije naručuju vozilo koje će ih odvesti od točke A do točke B

Navode da je fiksna cijena vožnje 1,99 eura te da vožnju trenutačno nadzire sigurnosni operater. U Reutersovom prilogu naglašavaju da tvrtka planira ukloniti tu opciju u sljedećoj fazi kada ispuni potrebne sigurnosne i regulatorne standarde.

Tijekom vožnje putnici mogu pratiti rutu na ekranima u automobilu. Ako projekt bude uspješan, Verne planira povećati flotu u Hrvatskoj do kraja godine te se proširiti na oko 30 drugih europskih gradova, zaključuje Reuters.

Podsjetimo, i tportal je sjeo u robotaksi, vozeći se od Glavnog kolodvora do aerodroma, pa sve do redakcije. Kako je zabilježila naša Lucija Špiljak, vožnja je doista bila ugodna, tiha i sigurna – robotaksi nije ubrzavao kad ne treba niti se prebacivao iz trake u traku niti došao na centimetar do automobila pred sobom. Nema trzaja, nema nervoze, nema impulzivnih odluka, zbog kojih se, nažalost, i događa toliko nesreća na cestama. A svidjelo nam se i to što robotaksi nikog neće, s razlogom ili bez njega, počastiti uvredama, trubiti kao manijak ili pak rješavati stvari 'u četiri oka' izvan automobila.

Tijekom vožnje može se pratiti preostalo vrijeme do odredišta, ali i kako robotaksi razmišlja o čemu detaljnije pročitajte u ovom tekstu.

TEHNO PREGLED

LLM, RAG, RLHF... Ako vas zbunjuju izrazi iz svijeta AI-a, ovo je vodič za vas
Trump ima vlastitu društvenu mrežu, ali na TikToku broji milijune pregleda
Glazba koja prati ubijanje demona i službeno je dio američke nacionalne baštine

