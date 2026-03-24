Mark Zuckerberg gradi AI direktora. Što bi moglo poći po krivu?

Hoće li sam sebi dati otkaz ili otići u prijevremenu mirovinu? Vjerojatno neće, ali to ne znači kako će radnici biti pošteđeni.

U sklopu tih napora gradi osobnog AI agenta dizajniranog za donošenje odluka na izvršnoj razini.

Zuckerberg navodno zamišlja budućnost u kojoj svaki zaposlenik Mete ima AI agenta asistenta koji radi uz njega.

Surađuje sa svojim AI timom kako bi razvio agenta koji će mu pomoći u bržem pribavljanju informacija radi boljeg pregleda što se događa u njegovoj tvrtki.

S obzirom na sklonost umjetne inteligencije halucinacijama ili davanju odgovora bez jasnog izvora koji bi potvrdio njihovu točnost, nije teško zamisliti scenarije u kojima bi stvari mogle poći u krivom smjeru.

Meta navodno planira smanjiti broj zaposlenih za 20 posto u nadolazećim tjednima, što je vjerojatno posljedica i višegodišnjeg ulaganja u neuspješne projekte poput metaverzuma.

Posljednjih godina potrošili su ogromne iznose na umjetnu inteligenciju (što na osoblje, što na hardver), a planiraju uložiti dodatnih 135 milijardi američkih dolara u izgradnju infrastrukture, piše Gizmodo.