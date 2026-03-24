VIZIJA BUDUĆNOSTI

Mark Zuckerberg gradi AI direktora. Što bi moglo poći po krivu?

Miroslav Wranka

24.03.2026 u 10:28

tportal
Izvor: EPA / Autor: Caroline Brehman
Bionic
Reading

Šef Mete navodno zamišlja budućnost u kojoj svaki zaposlenik njegove tvrtke ima AI agenta asistenta koji radi uz njega. Ujedno planira otkaze za petinu zaposlenih

Mark Zuckerberg priprema Meta Platforms za potpunu preobrazbu umjetne inteligencije s više automatiziranih radnika.

U sklopu tih napora gradi osobnog AI agenta dizajniranog za donošenje odluka na izvršnoj razini.

Hoće li sam sebi dati otkaz ili otići u prijevremenu mirovinu? Vjerojatno neće, ali to ne znači kako će radnici biti pošteđeni.

vezane vijesti

Zuckerberg navodno zamišlja budućnost u kojoj svaki zaposlenik Mete ima AI agenta asistenta koji radi uz njega.

Surađuje sa svojim AI timom kako bi razvio agenta koji će mu pomoći u bržem pribavljanju informacija radi boljeg pregleda što se događa u njegovoj tvrtki.

S obzirom na sklonost umjetne inteligencije halucinacijama ili davanju odgovora bez jasnog izvora koji bi potvrdio njihovu točnost, nije teško zamisliti scenarije u kojima bi stvari mogle poći u krivom smjeru.

Meta navodno planira smanjiti broj zaposlenih za 20 posto u nadolazećim tjednima, što je vjerojatno posljedica i višegodišnjeg ulaganja u neuspješne projekte poput metaverzuma.

Posljednjih godina potrošili su ogromne iznose na umjetnu inteligenciju (što na osoblje, što na hardver), a planiraju uložiti dodatnih 135 milijardi američkih dolara u izgradnju infrastrukture, piše Gizmodo.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ENERGETIKA

ENERGETIKA

TEHNO NOVITETI

TEHNO NOVITETI

STIGLO OBEĆANJE

STIGLO OBEĆANJE

najpopularnije

Još vijesti