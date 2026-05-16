Ničija zemlja ili AI država: Biste li živjeli na otoku kojim vladaju botovi?

Ničija zemlja ili AI država većini zvuči kao znanstveno-fantastični film, no upravo takav slučaj postoji kod Filipina. Državom upravljaju botovi načinjeni po uzoru na povijesne ličnosti, a zaživi li ideja, ljudi bi njih slušali

Već smo se uvjerili u to da umjetna inteligencija može puno toga, no ipak bi malotko pomislio da ona može upravljati državom. Još luđe, rijetko tko bi po po uzoru na Marka Aurelija, Churchilla ili Gandhija načinio vijeće AI botova. Zapravo, rijetko tko bi se toga uopće i dosjetio. Ili ipak... Država na Filipinima Upravo takav ekperiment kreiranja AI države učinio je tehnološki osnivač Dan Thomson. On je tvrdio da je osnovao državu u slikovitoj filipinskoj pokrajini Palawan te da njom upravlja umjetna inteligencija, piše CNN. Nazvao ju je po svojoj AI kompaniji Sensay, proglasio mikronacijom te je oformio spomenuto vijeće botova stvorenih na temelju povijesnih ličnosti. Nakon što je otvorio prijave za boravak, nije siguran da će to dobro završiti.

'Pa, ako počne nabavljati oružje i napadati susjedne otoke, to bi bila loša situacija', rekao je. Dodao je ipak da je to malo vjerojatno. Iako Sensay Island neće biti međunarodno pravno priznata kao država, pri čemu sposobnost stvaranja funkcionalne vlade ostaje upitna, eksperiment otvara zanimljiva pitanja i očito privlači interes, pišu.

Kako podsjeća CNN, mikronacije - ekscentrične, samoproglašene kneževine - nisu ništa novo. Kneževina Sealand, osnovana 1967. na napuštenoj vojnoj platformi iz Drugog svjetskog rata uz obalu Engleske, ima vlastitu kraljevsku obitelj, putovnice i američki nogometni tim. Neke druge postale su turističke atrakcije, poput Republike Užupis u Vilniusu u Litvi ili diktature Slowjamastan u kalifornijskoj pustinji. Osnivače mikronacija povijesno su motivirali novitet, sloboda i želja za testiranje ničije zemlje. No posljednjih godina ta se ideja prelijeva na područje umjetne inteligencije i poduzetništva. Još 2017. kripto poduzetnik Olivier Janssens najavio je planove za osnivanje 'prve libertarijanske države na svijetu', ali je kasnije smanjio ambicije na stvaranje posebne ekonomske zone na karipskom otoku Nevis, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Umorni od korupcije Na ovom AI otoku tih problema nema jer ondje, kako navode, živi jedan čovjek-čuvar, no Thomson misli da bi ideja mogla biti zanimljiva turistima ili čak biti naseljiva. Mjesta ima za otprilike 30 vila, a raste i interes za ovaj projekt. 'Imamo oko 12.000 ljudi koji su izrazili interes za boravak, što je više nego što smo očekivali', rekao je Thomson. Neki od njih već pomažu u razvoju projekta. Jedan od njih je Piotr Pietruszewski-Gil, koji je i sam ranije pokušao osnovati mikronaciju. 'U srpnju 2025. radio sam na svom projektu i kreirao AI modele povijesnih ličnosti, poput Cicerona. Tada sam naišao na Sensay Island i pomislio: ‘Ovaj je napravio nešto puno sofisticiranije'. Dio njegovog posla sada je pregledavanje prijava. Kaže da su neki samo znatiželjni, neki zainteresirani za tehnologiju, a neki razočarani politikom. 'Umorni su od korupcije i neispunjenih obećanja', prenosi CNN.