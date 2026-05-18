Zabrinjavajući trend u SAD-u: Izgledi za posao mladih radnika u ozbiljnom padu

U prvom tromjesečju tržište rada za osobe između 22 i 27 godina 'primjetno se pogoršalo', pokazalo je izvješće njujorškog ogranka američkog Feda. Kasnije je predsjednik Feda Jerome Powell priznao da bi dio krivnje mogao snositi i AI. Tvrtke koje bi inače zapošljavale tek diplomirane radnike sada sve češće pokušavaju taj posao automatizirati AI alatima. Do kraja godine tržište rada za mlade zaposlenike bilo je najgore još od najtežih dana pandemije.

Nova globalna anketa među direktorima, koju je provela konzultantska kuća Oliver Wyman, sugerira da bi situacija u sljedeće dvije godine mogla postati još gora.

Prema istraživanju, udio direktora koji planiraju smanjiti broj juniorskih pozicija tijekom iduće godine ili dvije skočio je s prošlogodišnjih 17 posto na 43 posto. Samo 17 posto ispitanih reklo je da planira zapošljavanje usmjeriti prema mlađim i manje iskusnim radnicima.

Umjesto toga, sve više kompanija okreće se zapošljavanju iskusnijih zaposlenika. Oko 30 posto direktora navelo je da fokus prebacuju na srednju razinu iskustva, u odnosu na samo 10 posto godinu ranije.