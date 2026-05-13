Kako se riješiti neželjene pošte u Gmailu? Evo što vam je na raspolaganju

Googleov servis za webmail nudi niz mogućnosti kako smanjiti količinu smeća koja zatrpava vaš e-sandučić

Gmail dobro filtrira neželjenu poštu u mapu Spam, ali uvijek postoje marketinške e-poruke, newsletteri i druge masovne poruke koje se ušuljaju u pristiglu poštu. Možete ih nastaviti brisati jednu po jednu ili možete poduzeti mjere za uklanjanje neželjene pošte od određenih pošiljatelja jednom zauvijek.

Postavite filtriranje Odaberite poruke u pristigloj pošti od onoliko pošiljatelja koliko želite filtrirati, kliknite izbornik s tri točke na vrhu zaslona i odaberite Filter messages like these. U skočnom prozoru kliknite Create filter i označite Delete it. Obavezno označite i Also apply filter to [X] matching conversations. Buduće e-poruke filtriranih pošiljatelja automatski će ići u smeće. Filtrirajte cijele domene Ako i dalje primate e-poruke od pošiljatelja kojeg ste filtrirali, to može biti zato što koristi više pseudonima na istoj domeni. Kako biste to riješili, možete postaviti filtar za cijelu domenu. Otvorite redom Settings, See all settings pa Filters and Blocked Addresses pa odaberite Create new filter. Dodajte domenu (@[domena].com) u polje From, odaberite Create filter i označite Delete it. Odjava putem upravljanja pretplatama Možete se odjaviti s popisa za slanje pošte klikom na Unsubscribe pri dnu svake pojedinačne e-pošte koju primite, ali to je i zamorno i potencijalni sigurnosni rizik, jer je poznato kako je moguće zlorabiti te poveznice. Naime, otvaranje e-pošte i klik na bilo koju poveznicu u njoj potvrđuje kako je vaša adresa e-pošte aktivna i zrela za ciljanje. Google je prošle godine ažurirao Gmail kako bi uključio prikaz Manage Subscription, koji centralizira popis za slanje pošte i promotivne e-poruke na jednom mjestu s opcijom odjave jednim klikom. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite More, pa Manage subscriptions, pronađite pošiljatelja i kliknite Unsubscribe kako biste bili uklonjeni s popisa tog pošiljatelja. Imajte na umu kako Gmail možda neće prikazati sve kampanje e-pošte u ovom prikazu. Ako je to slučaj s popisom s kojeg se želite odjaviti, možete kliknuti Unsubscribe na vrhu same e-pošte (pored adrese pošiljatelja) ili upotrijebiti sljedeći korak za potpuno blokiranje pošiljatelja.