I vaš digitalni život treba temeljito sezonsko čišćenje. Imamo nekoliko ideja i prijedloga

Sezonsko čišćenje i sređivanje onog što koristimo online nije samo prilika za uvođenje reda u računala i mobitele, već i praksa koja može pomoći u zaštiti osjetljivih osobnih podataka. Pogledajmo što možete učiniti.

Oslobodite prostor za pohranu

Nedostatak interne memorije može usporiti uređaje ili ih spriječiti u preuzimanju bitnih nadogradnji operativnog sustava. Evo kako možete osloboditi prostor. Na iPhoneu idite na izbornik postavki, zatim General, pa iPhone Storage, gdje ćete vidjeti koliko je prostora za pohranu ostalo te koje aplikacije i datoteke zauzimaju najviše prostora.

Na uređajima s operativnim sustavom Android kartica Storage u postavkama pruža sličnu analizu, s opcijama za ručno ili automatsko oslobađanje prostora. Računala sa sustavima Windows i Mac imaju slične nadzorne ploče i kontrole u svojim izbornicima s postavkama za prepoznavanje najvećih datoteka.

Arhivirajte važne datoteke tako što ćete ih kopirati na vanjski disk, pohraniti u računalnom oblaku ili oboje, pa ih zatim izbrišite s uređaja.

Očistite e-poštu

Među vašim e-mailovima sigurno ima poruka koje više ne trebate. Obavijesti i podsjetnici, računi, newsletteri, ulaznice, izvodi bankovnih i kreditnih kartica i sigurnosna upozorenja... Ponešto od toga možda vam još može biti korisno, ali većina tih poruka samo zauzima prostor.

Uklanjanje nereda može pomoći u povećanju produktivnosti i fokusa, a postoje i trikovi koji taj proces čine manje zamornim i dugotrajnim.

Filtrirajte pristiglu poštu prema veličini kako biste poruke - poput onih s najvećim privicima - prebacili na vrh za brisanje. Učinite isto prema pošiljatelju ili datumu da biste mogli izbrisati stare i nepotrebne e-poruke ili velike serije od ljudi koji stalno nešto šalju.

Također, razmotrite odjavu sa svih lista za slanje e-pošte ili newslettera koje više ne čitate.