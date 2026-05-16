I vaš digitalni život treba temeljito sezonsko čišćenje. Imamo nekoliko ideja i prijedloga

Ako ste obavili proljetno čišćenje u kući ili stanu, zašto ne biste isto učinili i sa svojim digitalnim uređajima i prostorima?
Sezonsko čišćenje i sređivanje onog što koristimo online nije samo prilika za uvođenje reda u računala i mobitele, već i praksa koja može pomoći u zaštiti osjetljivih osobnih podataka. Pogledajmo što možete učiniti.
Oslobodite prostor za pohranu
Nedostatak interne memorije može usporiti uređaje ili ih spriječiti u preuzimanju bitnih nadogradnji operativnog sustava. Evo kako možete osloboditi prostor. Na iPhoneu idite na izbornik postavki, zatim General, pa iPhone Storage, gdje ćete vidjeti koliko je prostora za pohranu ostalo te koje aplikacije i datoteke zauzimaju najviše prostora.
Na uređajima s operativnim sustavom Android kartica Storage u postavkama pruža sličnu analizu, s opcijama za ručno ili automatsko oslobađanje prostora. Računala sa sustavima Windows i Mac imaju slične nadzorne ploče i kontrole u svojim izbornicima s postavkama za prepoznavanje najvećih datoteka.
Arhivirajte važne datoteke tako što ćete ih kopirati na vanjski disk, pohraniti u računalnom oblaku ili oboje, pa ih zatim izbrišite s uređaja.
Očistite e-poštu
Među vašim e-mailovima sigurno ima poruka koje više ne trebate. Obavijesti i podsjetnici, računi, newsletteri, ulaznice, izvodi bankovnih i kreditnih kartica i sigurnosna upozorenja... Ponešto od toga možda vam još može biti korisno, ali većina tih poruka samo zauzima prostor.
Uklanjanje nereda može pomoći u povećanju produktivnosti i fokusa, a postoje i trikovi koji taj proces čine manje zamornim i dugotrajnim.
Filtrirajte pristiglu poštu prema veličini kako biste poruke - poput onih s najvećim privicima - prebacili na vrh za brisanje. Učinite isto prema pošiljatelju ili datumu da biste mogli izbrisati stare i nepotrebne e-poruke ili velike serije od ljudi koji stalno nešto šalju.
Također, razmotrite odjavu sa svih lista za slanje e-pošte ili newslettera koje više ne čitate.
Provjera aplikacija
Prolistajte sve aplikacije i riješite se onih koje više ne koristite.
Ako bilo koja od tih aplikacija zahtijeva prijavu na korisnički račun, nemojte se zaboraviti prijaviti i izbrisati račun. U suprotnom, sve pojedinosti koje ste naveli ostat će u datoteci i, moguće, izložene hakerima.
Nadogradite aplikacije i drugi softver
Provjerite jesu li aplikacije koje ste zadržali nadograđene na najnovije inačice tako što ćete pogledati ima li nadogradnji u trgovini aplikacija.
Isto vrijedi za operativne sustave.
Pregledajte društvene mreže
Otvorite Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn i druge društvene mreže, pa pogledajte koji su osobni podaci kome dostupni. Ograničite pristup na nužan.
Trebali biste provjeriti postavke privatnosti za svaki račun, a možda i razmisliti o brisanju starijih postova ako sadrže nešto što bi moglo biti rizično.
Pristup trećih strana
Je li web stranica ikada predložila prijavu s vašim korisničkim računom pri Facebooku ili Appleu? Jesu li vaš pametni termostat ili kamera zvona zatražili pristup vašem računu pri Googleu?
Vrijedno je provjeriti koje aplikacije i usluge trećih strana imaju pristup vašim računima. Uklonite ono što nije nužno potrebno.
Nabavite bolji ključ
Provjerite jeste li za svoje račune uključili višestupanjsku provjeru. Ako to već niste učinili, vrijeme je za to.
Nabavite i pristupni ključ (passkey), način zaštite koji kombinira dva dijela lozinke, a imaju smisla samo kada se kombiniraju, poput digitalnog ključa i lokota. Sve veći broj web usluga i platformi ga podržava, uključujući Google, Amazon, Facebook i eBay.
Passkeys moraju biti potvrđeni otiskom prsta, skeniranjem lica ili PIN-om, što znači da ih je znatno teže probiti, čak i napadima koji koriste umjetnu inteligenciju. Trebat će vam i upravitelj zaporki za pohranjivanje pristupnih ključeva, ako ga već ne koristite, a Apple, Google i Samsung imaju svoje aplikacije za upravljanje lozinkama na mobitelima.
Postoje i opcije trećih strana kao što su 1Password, BitWarden, Nordpass...
Najbolja praksa je koristiti drugu lozinku za svaki račun, pa ako hakeri provale u jednu uslugu i ukradu vašu lozinku, ona neće raditi nigdje drugdje, piše AP.