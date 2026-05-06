Kompany podivljao pred kamerama nakon ispadanja Bayerna: 'Ovo je jednostavno smiješno'

Vincent Kompany nakon utakmice nije skrivao razočaranje, posebno zbog nekoliko spornih sudačkih odluka koje su, prema njegovom mišljenju, ozbiljno utjecale na rasplet polufinala.

'Rekao sam igračima da razumijem njihovo razočaranje. Mislim da smo dali apsolutno sve. Ovo je bila utakmica detalja. Igrali smo pet puta protiv PSG-a u posljednje dvije godine - mi smo pobijedili dvaput, oni dvaput, a sada je bilo neriješeno. Svaki put su to bile potpuno izjednačene utakmice', rekao je trener Bayerna za TNT Sports.

Zatim je otvoreno progovorio o suđenju:

'Moramo pogledati neke situacije koje su suci odlučili kroz obje utakmice. To nije izgovor za sve, ali je važno. Ako pogledamo oba susreta, previše je stvari otišlo protiv nas. Igrači su dali sve protiv fantastične momčadi PSG-a'.

‘Malo zdravog razuma i ovo je smiješno’

Kompany se posebno osvrnuo na dvije situacije s igranjem rukom u prvom poluvremenu koje su izazvale bijes Bayerna.

'Kod prve situacije razumijem pravilo. Lopta ga prvo pogađa u tijelo pa u ruku, iz blizine je i nakon toga kažu da je zbog putanje lopte to penal. Ali druga situacija... njegova ruka je u zraku, lopta ga pogađa. Kažu da nije penal jer je lopta došla od suigrača'.

Potom je poslao najžešću poruku večeri:

'Ako pogledate obje situacije i uključite malo zdravog razuma - ovo je jednostavno smiješno. Što god netko rekao, smiješno je. Ne objašnjava cijelu utakmicu, ali na kraju govorimo o golu razlike'.

‘Mislim da nije htio dati drugi žuti’

Bayern je posebno ljut i zbog situacije s Nunom Mendesom, koji je već imao žuti karton.

'Mislio sam da će mu dati drugi žuti. Imao sam osjećaj da je sudac odustao kada je shvatio da mu je već pokazao jedan karton i da ga nije htio isključiti. Zato je preokrenuo odluku'.

Kompany je zaključio:

'Pogledao sam nekoliko snimki i ne vidim da je Konrad Laimer igrao rukom. Oni tvrde da jest, pa više stvarno ne znam'.