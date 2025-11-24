Kina će lansirati letjelicu bez ljudske posade

Shenzhou-22

Kina će 25. studenog lansirati letjelicu Shenzhou-22 bez ljudske posade, objavila je u ponedjeljak kineska televizija CCTV

Letjelicu Shenzhou-22 šalje se na kinesku svemirsku postaju Tiangong da zamijeni letjelicu Shenzhou-21, koja se morala vratiti na Zemlju šest mjeseci prije roka nakon što je druga letjelica spojena na postaju bila oštećena. Tiangong i tročlana kineska posada tako već 10 dana nemaju letjelicu za let, što se nije dogodilo od početka rada postaje potkraj 2022.

Oštećena letjelica Shenzhou-20 mogla bi biti odvojena od svemirske postaje i spuštena iz orbite iznad Tihog oceana. Shenzhou-22 će biti lansiran iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, kao i sve ostale istoimene misije, objavila je Xinhua.

Ključna razlika je u tome što ovaj put letjelica neće imati ljudsku posadu jer na svemirskoj postaji na dulji rok mogu biti samo tri astronauta. Shenzhou-23 s ljudskom posadom trebao bi biti lansiran negdje oko travnja iduće godine.

Zbog oštećenja letjelice Shenzhou-20, njezina posada morala je ostati na postaji dodatnih devet dana s posadom letjelice Shenzhou-21 koja je tek stigla, pa je postaja morala raditi s maksimalnim kapacitetom za šestero astronauta dulje od uobičajenog.

