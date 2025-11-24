Meta uskoro počinje gasiti račune mlađima od 16 u Australiji: Ovako će to funkcionirati

Prva je tehnološka tvrtka koja je detaljno izložila način na koji će se uskladiti sa zakonom te će od 4. prosinca sve platforme početi blokirati pristup računima za koje se sumnja da pripadaju djeci . Tvrtka je korisnicima poslala SMS-ove i e-mailove s upozorenjima, navodeći da im omogućuju preuzimanje kontakata i uspomena, kao i ažuriranje podataka za kontakt kako bi im se pristup mogao vratiti nakon što navrše 16 godina .

Meta je počela tisuće maloljetnih korisnika u Australiji upozoravati da preuzmu svoje digitalne podatke i izbrišu račune na Facebooku, Instagramu i Threadsu prije nego što stupi na snagu zakonska zabrana korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina. Australska vlada objavila je da od 10. prosinca Meta , uz Snapchat , TikTok , X i YouTube , mora poduzeti razumne mjere da bi isključila korisnike mlađe od 16 godina .

Meta procjenjuje da Instagram ima oko 350.000 australskih korisnika u dobi od 13 do 15 godina, a na Facebooku ih ima 150.000. Platforme će nuditi provjeru dobi putem sustava pod imenom Yoti Age Verification te će oni koji su greškom označeni kao mlađi od 16 godina moći koristiti službeni dokument ili 'videoselfi'.

Stručnjaci napominju da takve tehnologije imaju marginu pogreške od najmanje pet posto, a vlada upozorava da bi zahtijevanje provjere dobi za sve korisnike bilo nerazmjerno. Prema stajalištu vlade, platforme već raspolažu dovoljnim informacijama za procjenu koje račune vjerojatno koriste djeca, piše Associated Press.

Platformama koje ne poduzmu razumne mjere prijete kazne do 50 milijuna australskih dolara. Meta zagovara da prikupljanje i provjera dobi počnu na razini operativnih sustava i trgovina aplikacijama, što bi, prema tvrdnjama tvrtke, bila točnija i primjerenija metoda za privatnost korisnika.

Roditeljske udruge koje su se zalagale za dobnu granicu pozvale su obitelji da pomognu djeci u prilagodbi na razdoblje bez društvenih mreža. Premda postoje primjedbe na način provedbe zakona, zagovornici smatraju da bi mlađi od 16 godina trebali provoditi više vremena izvan digitalnog okruženja te da bi im dobna granica mogla olakšati prilagodbu.