Nvidia razgovara s TSMC-om o povećanju proizvodnje čipova zbog ogromne potražnje iz Kine

Osim toga, potezi predstavljaju i moguće povećanje rizika za Nvidiju, s obzirom na to da Peking još uvijek nije dao zeleno svjetlo za uvoz čipova H200 . Kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa tek je nedavno dozvolio njihov izvoz u Kinu.

Ti potezi američke tehnološke kompanije raspirili su strahovanja o dodatnom smanjenju globalne opskrbe čipovima za umjetnu inteligenciju , budući da Nvidia sad mora postići pravu ravnotežu između zadovoljavanja snažne potražnje iz Kine i rješavanja problema ograničene ponude u drugim dijelovima svijeta.

Još uvijek nije posve jasno koliko točno dodatnih čipova Nvidia namjerava naručiti od TSMC‑a. Prema riječima trećeg izvora, Nvidia je od TSMC‑a već zatražila proizvodnju dodatnih čipova, uz planirani početak radova u drugom tromjesečju 2026. godine.

Kineske tehnološke kompanije naručile su preko dva milijuna čipova H200 za 2026. godinu, a Nvidia trenutno na zalihama ima samo 700 tisuća jedinica, rekla su za Reuters dva izvora.

Nvidia je odlučila koje će inačice čipa H200 ponuditi kineskim klijentima i za njih je odredila cijenu od oko 27 tisuća dolara po čipu, rekli su izvori za Reuters.U odgovor na Reutersov upit za komentarom, iz Nvidije su kazali da kontinuirano upravljaju svojim opskrbnim lancem.

'Licencirana prodaja čipa H200 odobrenim klijentima u Kini neće imati utjecaja na našu sposobnost opskrbljivanja klijenata u Sjedinjenim Američkim Državama', rekao je glasnogovornik.

'Kina je iznimno kompetitivno tržište gdje se ubrzano razvijaju domaći dobavljači čipova. Blokiranje cjelokupnog izvoza iz SAD-a šteti našoj nacionalnoj i gospodarskoj sigurnosti, a korist donosi isključivo stranim konkurentima", dodao je Nvidijin glasnogovornik.

TSMC je odbio komentirati situaciju, dok kinesko ministarstvo industrije i informacijske tehnologije nije odmah odgovorilo na Reutersov upit. O situaciji je Reuters razgovarao s pet izvora, koji su htjeli ostati anonimni jer su pregovori privatni.

Moguća Nvidijina narudžba značila bi značajno proširenje proizvodnje čipa H200 u vrijeme kad se kompanija usmjerila na povećavanje proizvodnje novije linije čipova Blackwell te linije Rubin koja će tek biti plasirana na tržište. Čip H200, dio Nvidijine arhitekture Hopper prethodne generacije, upotrebljava TSMC‑ov proizvodni postupak za čipove od četiri nanometra.

Nvidia planira prve kineske narudžbe ispuniti iz postojećih zaliha, a prva isporuka čipova H200 trebala bi stići u Kinu prije praznika lunarne nove godine sredinom veljače, izvijestio je Reuters ranije ovog mjeseca.

Kineski tehnološki divovi predvode potražnju

Najveći dio novih narudžbi za preko dva milijuna čipova u 2026. dolazi od velikih kineskih internetskih kompanija, koje H200 smatraju značajnim napretkom u odnosu na čipove koji su im trenutno dostupni, kazala su dva izvora.

U postojećem Nvidijinom inventaru od 700 tisuća jedinica, oko 100 tisuća čine superčipovi Grace Hopper, kombinacija Nvidijinih arhitektura procesorske jedinice (CPU) Grace i grafičke jedinice (GPU) Hopper, dok ostatak čine čipovi H200, rekao je jedan od izvora.

Kineskim klijentima Nvidia će ponuditi obje inačice, dodao je izvor. Iako je Nvidia naznačila približnu cijenu za kineske kupce, ona će ipak varirati ovisno o kupljenoj količini i dogovorima s pojedinim klijentima, rekla su dva izvora. Modul od osam čipova trebao bi koštati oko 1,5 milijuna juana i biti nešto skuplji od trenutno nedostupnog modula H20, koji se prodavao po cijeni od oko 1,2 milijuna juana, kazali su.

Međutim, budući da su performase čipa H200 oko šest puta bolje od performasi čipa H20, manje napredne inačice koju je Nvidia osmislila upravo za kinesko tržište, a čije je isporuke Peking kasnije blokirao, izvori su rekli da kineske internetske kompanije cijenu smatraju privlačnom.

Osim toga, prema riječima izvora, cijena novog čipa koju je signalizirala Nvidia niža je za oko 15 posto u odnosu na cijene usporedivih čipova sa sivog tržišta, koji se trenutno prodaju za preko 1,75 milijuna juana.

Ako Kina dozvoli uvoz čipova H200, ByteDance na Nvidijine poluvodiče namjerava u 2026. potrošiti oko 100 milijardi juana, nakon što je ove godine potrošio 85 milijardi juana, izvijestio je kineski list South China Morning Post u srijedu, pozivajući se na izvore.

Regulativa i dalje neizvjesna

Početkom mjeseca američki predsjednik dozvolio je izvoz čipova H200 u Kinu, uz naknadu od 25 posto koju Nvidia mora uplaćivati državi, poništivši time zabranu izvoza naprednih čipova za umjetnu inteligenciju u Kinu koju je uveo kabinet prethodnog predsjednika Joea Bidena.

Međutim, kineski dužnosnici još uvijek nisu odlučili hoće li dozvoliti uvoz čipa H200, strahujući da bi pristup naprednim stranim čipovima mogao usporiti razvoj domaćeg sektora poluvodiča za umjetnu inteligenciju. Vlada u Pekingu ipak nije signalizirala potpuno protivljenje uvozu. Iako su kineski proizvođači čipova uspjeli osmisliti proizvode koji performansama mogu konkurirati čipu H20, još uvijek nisu proizveli ekvivalente čipu H200.

Prema jednom od prijedloga koji Kina razmatra, kompanije bi uz svaku kupnju čipova H200 morale kupiti i određeni udio čipova proizvedenih u Kini, izvijestio je Reuters.