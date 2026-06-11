Kanada zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 nakon skandala s ChatGPT-jem

Kanadska vlada u srijedu je predstavila novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina, uz izuzeća za platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde, mjesecima nakon što je Australija donijela prvu takvu svjetsku zabranu
Prijedlog zakona također ima za cilj učiniti AI chatbotove, programe za simulaciju ljudskog razgovora, sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora za uspostavu sigurnosnih standarda, rekao je vladin dužnosnik. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3 posto globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara (7,2 milijuna američkih dolara), što god je više, zbog nepoštivanja propisa.
'Platforme društvenih medija i AI chatbotovi osmišljeni su kako bi privukli pozornost. Ne podržavaju zdrav razvoj djetinjstva i postali su izvor tjeskobe, izolacije, depresije i niza drugih izazova mentalnog zdravlja za mnoge mlade Kanađane', rekao je Marc Miller, ministar kanadskog identiteta i kulture.
'Ovaj zakon pružit će sigurnije okruženje mladim Kanađanima i osnažiti ih da se povežu osobno, grade prijateljstva, fokusiraju se u školi i uče vještine iz stvarnog svijeta kako bi mogli napredovati.'
Prijedlog zakona u Parlamentu dolazi tjednima nakon što su obitelji pogođene jednom od najgorih masovnih pucnjava u zemlji tužile OpenAI, tvrdeći da je tvrtka znala da je navodni ubojica planirao napad na ChatGPT-u, ali nije upozorila policiju.
OpenAI nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Pooštravanje pravila
U prosincu je Australija postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina. Mjesec dana nakon što je zakon uveden, tvrtke društvenih medija kolektivno su deaktivirale račune gotovo 5 milijuna tinejdžera.
Vladini dužnosnici na tehničkom brifingu rekli su da bi moglo proći godinu dana da se zakon usvoji, a 18 mjeseci da se uspostavi digitalni regulator nakon što se to dogodi.
Glasnogovornik Googlea, vlasnika YouTubea, rekao je da je tvrtka predana suradnji sa saveznom vladom kako bi se uspostavili viši sigurnosni standardi za sve platforme, kako bi roditelji imali povjerenje i kontrolu nad odabirom boljih i sigurnijih online iskustava za svoju djecu. Meta, vlasnik Instagrama i Facebooka, te Elon Muskov X, bivši Twitter, i Snapchat, nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
Francuska, Danska i Poljska također razmatraju pooštravanje pravila o korištenju društvenih mreža za djecu, dok je Grčka u travnju najavila da će od siječnja 2027. zabraniti pristup osobama mlađim od 15 godina. Premijer Mark Carney ima tijesnu većinu u Parlamentu, koji bi uskoro trebao na ljetnu stanku.
Brett Caraway, izvanredni profesor na Sveučilištu u Torontu koji se fokusira na tehnologiju i privatnost, rekao je da bi kanadski prijedlog bio sveobuhvatniji od australskog zakona.
'Kanadski prijedlog bi podrazumijevao složeniji skup obveza i (redizajna) platforme. Njegov je cilj redizajn ekosustava društvenih medija kako bi bio sigurniji za djecu, dok se australski zakon odnosi na ograničavanje pristupa ekosustavu', rekao je.
'Opseg je također širi jer bi se kanadski zakon bavio i umjetnom inteligencijom.'