Kanada zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 nakon skandala s ChatGPT-jem

Prijedlog zakona također ima za cilj učiniti AI chatbotove, programe za simulaciju ljudskog razgovora, sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora za uspostavu sigurnosnih standarda, rekao je vladin dužnosnik. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3 posto globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara (7,2 milijuna američkih dolara), što god je više, zbog nepoštivanja propisa.

'Platforme društvenih medija i AI chatbotovi osmišljeni su kako bi privukli pozornost. Ne podržavaju zdrav razvoj djetinjstva i postali su izvor tjeskobe, izolacije, depresije i niza drugih izazova mentalnog zdravlja za mnoge mlade Kanađane', rekao je Marc Miller, ministar kanadskog identiteta i kulture.

'Ovaj zakon pružit će sigurnije okruženje mladim Kanađanima i osnažiti ih da se povežu osobno, grade prijateljstva, fokusiraju se u školi i uče vještine iz stvarnog svijeta kako bi mogli napredovati.'

Prijedlog zakona u Parlamentu dolazi tjednima nakon što su obitelji pogođene jednom od najgorih masovnih pucnjava u zemlji tužile OpenAI, tvrdeći da je tvrtka znala da je navodni ubojica planirao napad na ChatGPT-u, ali nije upozorila policiju.

OpenAI nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.