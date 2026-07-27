Između dvije vatre: Sukob dvaju američkih divova stavlja Trumpa pred nezgodan izbor

Apple tvrdi da bi uključivanje kineskih dobavljača ublažilo globalnu nestašicu memorijskih čipova i smanjilo pritisak na cijene uređaja, a korištenjem kineskih komponenti u proizvodima namijenjenima drugim tržištima oslobodio bi se dio kapaciteta sadašnjih dobavljača za uređaje koji se prodaju u SAD-u, kažu.

Prema informacijama Wall Street Journala, izvršni direktor Applea Tim Cook i drugi visoki čelnici kompanije posljednjih tjedana razgovarali su s Trumpom te američkim ministrima trgovine i financija Howardom Lutnickom i Scottom Bessentom. Predložili su da Apple u uređajima namijenjenima tržištima izvan SAD-a počne koristiti čipove kineskih kompanija ChangXin Memory Technologies, poznate kao CXMT, i Yangtze Memory Technologies, odnosno YMTC.

Sukob dvaju američkih tehnoloških divova stavlja Trumpa pred nezgodan izbor između dva njegova ključna gospodarska cilja: smanjenja cijena za američke potrošače i povećanja proizvodnje poluvodiča u SAD-u kako bi se smanjila ovisnost o inozemstvu.

Micron upozorava na kineski scenarij

Micron, jedini veliki američki proizvođač memorijskih čipova, pokušava spriječiti takav potez. Njegovi čelnici, uključujući izvršnog direktora Sanjaya Mehrotru, upozorili su dužnosnike Trumpove administracije da bi dopuštanje kineskim proizvođačima da opskrbljuju američke tehnološke kompanije moglo dugoročno uništiti domaću industriju.

Prema ljudima upoznatima s razgovorima, Micron tvrdi da bi se mogao ponoviti scenarij iz američke industrije čelika i drugih proizvodnih djelatnosti koje su izgubile velik dio tržišta u konkurenciji s jeftinijom kineskom proizvodnjom.

Kompanija poručuje da nestašicu treba rješavati ubrzavanjem izgradnje američkih tvornica, a ne otvaranjem tržišta kineskim dobavljačima. Micron je najavio da će do 2035. godine u proizvodnju memorijskih čipova, istraživanje i razvoj u SAD-u uložiti više od 250 milijardi dolara, a dugoročni mu je cilj u američkim pogonima proizvoditi 40 posto svojih DRAM-a.

Kineske kompanije na crnim listama

Appleov prijedlog osjetljiv je i zbog statusa kineskih proizvođača pred američkim vlastima.

Pentagon je uvrstio CXMT i YMTC na popis kineskih vojnih kompanija prema odredbi 1260H. Američko Ministarstvo obrane tvrdi da je CXMT povezan s kineskim Ministarstvom industrije i informacijskih tehnologija te državnim strukturama koje sudjeluju u strategiji povezivanja civilne i vojne industrije.

Uvrštavanje na Pentagonov popis samo po sebi ne predstavlja potpunu zabranu kupnje njihovih proizvoda, ali kompanijama donosi ozbiljne političke, reputacijske i sigurnosne rizike.

YMTC se od prosinca 2022. godine nalazi i na strožoj američkoj trgovinskoj crnoj listi, poznatoj kao Entity List (popisu subjekata/pravnih osoba podložnih ograničenjima). Transakcije koje se odnose na američku tehnologiju, opremu ili proizvode obuhvaćene američkim izvoznim pravilima zbog toga mogu zahtijevati posebne dozvole Ministarstva trgovine.

Trumpova administracija tako mora odlučiti hoće li radi ublažavanja nestašice i rasta cijena smanjiti restrikcije kineskim proizvođačima ili će prednost dati zaštiti američke proizvodnje i sigurnosnim ograničenjima.

Glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai rekao je da će administracija nastaviti poticati 'ulaganja i ekonomsko rasterećenje Amerikanaca, istodobno štiteći nacionalnu sigurnost'. Michael Kratsios, direktor Ureda Bijele kuće za znanstvenu i tehnološku politiku, bio je izravniji. 'Najvažnije je da kapacitete izgradimo ovdje. Očito ne želimo poslovati ni s kime tko se nalazi na Entity Listi', rekao je američkim zastupnicima.

AI preokrenuo odnos snaga

Pozadina sukoba je nagli rast potražnje za memorijskim čipovima, potaknut izgradnjom podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju. Kompanije koje razvijaju i pokreću AI sustave kupuju goleme količine napredne memorije, često po višim cijenama nego proizvođači mobitela, računala i drugih potrošačkih uređaja.

Time je oslabila pregovaračka moć Applea, jednog od najvećih svjetskih kupaca memorijskih čipova, a godinama je od Microna, Samsunga, SK Hynixa i drugih dobavljača mogao tražiti vrlo niske cijene jer su im njegove velike narudžbe omogućavale popunjavanje proizvodnih kapaciteta.

AI revolucija promijenila je taj odnos. Proizvođači memorije sada mogu velik dio svojih najnaprednijih i najprofitabilnijih proizvoda prodavati kompanijama koje grade podatkovne centre, pa više nisu jednako ovisni o Appleovim narudžbama. Prema istraživačkoj kompaniji TechInsights, cijene memorijskih čipova protekle godine porasle su približno četiri puta, a očekuje se njihov daljnji rast.

Osim toga, Apple, prema izvorima Wall Street Journala, tvrdi da Micron koristi nestašicu za pretjerano podizanje cijena. Kao argument navodi njegovu bruto profitnu maržu, a ona je u trećem tromjesečju fiskalne 2026. dosegnula 85 posto. Micronovi službeni financijski podaci potvrđuju snažan rast marže, ali kompanija ga objašnjava višim prodajnim cijenama, povoljnijom strukturom proizvoda, tehnološkim napretkom i smanjenjem proizvodnih troškova.

Iz Applea također tvrde da Micron ne ulaže dovoljno brzo u povećanje proizvodnje te da će novi kapaciteti u velikoj mjeri biti namijenjeni profitabilnijim kupcima iz sektora umjetne inteligencije. Micron pak odgovara da opskrbljuje velik broj industrija i podsjeća da su kupci u ranijim razdobljima slabije potražnje snažno pritiskali proizvođače da smanjuju cijene, čime su pridonijeli današnjem oprezu pri izgradnji novih tvornica.

Nestašicu ne osjeća samo tehnološka industrija te su pomoć američke administracije zbog rasta cijena i otežane nabave komponenti zatražili i proizvođači automobila, medicinske opreme i drugih proizvoda koji ovise o memorijskim čipovima.

Apple već pokušao surađivati s YMTC-om

Apple ne otvara ovo pitanje prvi put jer je 2022. godine proveo tehničke provjere YMTC-ovih čipova kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li stroge standarde.

Nakon što je moguća suradnja postala javna, kompanija se suočila s kritikama američkih političara. Marco Rubio, tada senator, upozorio je da se 'igra vatrom', a administracija tadašnjeg predsjednika Joea Bidena poslije je uvrstila YMTC na Entity List.

Rubio je danas američki državni tajnik i njegov je ured uključen u aktualne razgovore, premda se ministri Lutnick i Bessent smatraju vodećim osobama administracije u pregovorima.

Apple i Micron imaju snažne veze s Trumpovom administracijom i javno ističu svoja ulaganja u SAD. Cook je još tijekom Trumpova prvog mandata razvio blizak odnos s predsjednikom, a Micron svoju poziciju gradi velikim najavljenim ulaganjima u američku proizvodnju.

Trump je pohvalio obje kompanije, ali odluka o kineskim memorijskim čipovima pokazat će kojem će cilju dati prednost. Dopusti li Appleu korištenje proizvoda kineskih dobavljača, mogao bi kratkoročno ublažiti nestašicu i pritisak na cijene. Odbije li zahtjev, zaštitit će Micron i politiku vraćanja proizvodnje u SAD, ali uz rizik daljnjeg rasta troškova elektroničkih uređaja.